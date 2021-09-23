Rutubet Eş Anlamlısı Nedir? Rutubet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Rutubet kelimesinin eş anlamlısı da en az rutubet kelimesi kadar çok kullanılan bir kelimedir. Eş anlam, yazımı farklı ama aynı anlamda olan kelimlerdir. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu olmaz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye de yardımcı olmaktadır. Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

RUTUBET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Rutubet kelimesinin eş anlamlısı da dilimize Farsça'dan geçen "nem" kelimesidir. Rutubet ve nem kelimeleri birbirlerinin anlamdaşı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Eski Türkçe bir kelime olan "çiğ" ve "yaş" kelimeleri de bazı kaynaklara göre rutubet kelimesinin eş anlamlılarıdır.

RUTUBET KELİMESİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlük'üne göre "rutubet" kelimesinin anlamı nemdir.

Aynı zamanda maddenin içerdiği su, havada bulunan su buharı, hafif ıslaklık olarak da tanımlanabilir.

RUTUBET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

"Karanlıkta duyduğumuz çam kokularına artık yakınlaştığımız denizin rutubeti karışıyordu." - Hamdullah Suphi Tanrıöver

Bakmaya gittiğimiz ev fazla rutubetli olduğu için kiralamaktan vazgeçtik.

Rutubet kokusu çok can sıkıcı olmaya başladı.

RUTUBETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM