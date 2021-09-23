Rutubet Eş Anlamlısı Nedir? Rutubet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Rutubet kelimesinin eş anlamlısı da en az rutubet kelimesi kadar çok kullanılan bir kelimedir. Eş anlam, yazımı farklı ama aynı anlamda olan kelimlerdir. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam bozukluğu olmaz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek kelime dağarcığımızı zenginleştirmeye de yardımcı olmaktadır. Rutubet kelimesinin eş anlamlısı nedir?
RUTUBET KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Rutubet kelimesinin eş anlamlısı da dilimize Farsça'dan geçen "nem" kelimesidir. Rutubet ve nem kelimeleri birbirlerinin anlamdaşı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilirler ve herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.
Eski Türkçe bir kelime olan "çiğ" ve "yaş" kelimeleri de bazı kaynaklara göre rutubet kelimesinin eş anlamlılarıdır.
RUTUBET KELİMESİNİN ANLAMI
Türk Dil Kurumu güncel Türkçe Sözlük'üne göre "rutubet" kelimesinin anlamı nemdir.
Aynı zamanda maddenin içerdiği su, havada bulunan su buharı, hafif ıslaklık olarak da tanımlanabilir.
RUTUBET KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
RUTUBETİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM