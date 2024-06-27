Rüveyda Şiiri Sözleri - Nurullah Genç Rüveyda Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiir açıklaması, bir şiirin anlamını, temalarını, dil ve üslup özelliklerini, yapısını ve şairin duygularını anlamaya ve yorumlamaya yönelik bir analizdir. Rüveyda şiiri sözleri analizinde bilgi edinmek için şiirin tamamını okumanız ve kendi yorumlarınızı yapmanız daha azla bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir. Nurullah Genç Rüveyda şiiri açıklaması ve incelemesi simgesel ve mecazlarla doludur, bu da okuyucuya şairin duygularını daha etkili bir şekilde hissettirir.
fezayı bağlayarak yorgun kanatlarına
bir güvercin uçurup kıtalar arasından
çağırdın beni
geçerek birer birer sürgün kanyonlarını
derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına
yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı
yıkarak yalnızlığa kurduğum sarayımı
yetim çığlıklarımı duyurmak üzre sana
koşup geldim; iliştir beni memnu bahtına
adını söylemek istemiyorum
her hecesi amansız bir kor dudaklarımda
her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım
zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım
adını söylemek istemiyorum
rüveyda dediğim zaman
anla ki, senin için yürüyor kelimeler
çığlığımın atardamarlarından
hangi yıldızdır bilmem, gözlerin
kayar da üzerime rüveyda
önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime
sonra açılır önümde ıstırab vadileri
silik renkleriyle adımlarıma
çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir
hayalin bittiği menfeze doğru
alaca bir at koşar içimde
zamansız, mekansız nefese doğru
uslanmaz bir yürek taşıdığıma dair
yaygın bir kanaat dolaşır aynalarda
oysa rüveyda
baştanbaşa ben
kevser akan, gül kokan bir kalbin filiziyim.
kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden
bir anlatsam nasıl utandığımı
bir doğrulsam eğildiğim yerlerden
ağarır tanyeri nilüferlerin
alaca bir at koşar içimde
ezer toynakları ile anılarımı
sular köpürmemeliydi rüveyda
kırılmamalıydı ıslak dalları hasret selvilerinin
ben zehire alışkınım, şerbete değil
rüyalar hefret eder avare duruşumdan
kabuslar çeker ancak derdimi yeryüzünde
sen gün boyu simsiyah bir ufukla beraber
ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş
yargılamak için zeval kayıtlarını
inkılab bekliyorum
hangi umut çiçeğidir bilmem, ellerin
uzanır da gönlüme rüveyda
derinden bir ok saplanır bağrıma
beynimi çağıran bir sese doğru
alaca bir at koşar içimde
zamansız, mekansız nefese doğru
varlığın cinayettir memleketimde işlenen
akıtır kanını en asil pehlivanların
yokluğun sükunettir kuşatır evrenimi
varlığın ve yokluğun ölümüdür baharın
artık eskisi gibi bakamıyorsun
göklerinde bir belkıs otururdu rüveyda
binlerce gökkuşağı olurdu kirpiklerin
güneş bir anne gibi dururdu başucunda
artık dokunamıyor kakülün bulutlara
karalara bürünmüş saçlarında dolunay
ben bu kadar zulme layık mıyım rüveyda
hangi ressamı vurur bilmem, endamın
sarar da benliğimi
ben beni tanımam kaldırımlarda
kafesleri yutan kafese doğru
alaca bir at koşar içimde
zamansız, mekansız nefese doğru
kırmızı bir kurdela bağlayarak alnına
duydun mu orkideye dua eden birini
bu ısmarlama yüzler yok mu rüveyda
bu yapmacık bebekler
gözyaşı akıtırken gülenler yok mu
beni kahrediyor geceler boyu
hangi çağın gelişidir bilmem, gülüşün
soluk bir dünyanın mezarlarına
gömerek gurbetimi
kapadı karanlığa Yesrip, kapılarını
meydan okuyuşun çağın ordularına
bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır
doruklardan öte hevese doğru
alaca bir at koşar içimde
zamansız, mekansız nefese doğru
yasını tutuyorum kararttığım düşlerin
yıpranmış divaneler gibiyim sokaklarda
amansız bir ütopya üfleyen pencereler
lif lif yoluyor dram seyyahı bedenimi
önümde, haksızlığın hesaba çekildiği
hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer
arkamda, kare kare ömrümü belirleyen
hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler
söyle, nasıl aşarım pişmanlık dağlarını
yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere
kim giydirir başıma tacını nihayetin
kim takar bileğime hürriyet künyesini
karada balık gibi nasıl yaşarım, söyle
rüveyda, seziyorum; tahammülün kalmadı
ama dur, boşaltayım bütün çığlıklarımı
asırlardır köhne barınaklarda
küflenen, çürüyen çığlıklarımı
at vuruldu; içim paramparça rüveyda
gölgelerin ardına sakladım kusurumu
sen orda kayıtsızca gülümsüyor gibisin
ben burda damla damla eriyip akıyorum
yine de, çiğnetemem kimseye gururumu
istenmediğim yeri sessizce terkederim
hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu
mahzun bir derviş gibi boyun büker, giderim
Nurullah Genç
Şiir, yoğun duygularla yüklü bir aşk hikayesini anlatır ve insan varoluşunun temel temalarını sorgular.
Şiirin Yapısı:
14 kıtadan oluşan şiir, hece ölçüsü ile yazılmıştır.
Dörtlükler ve beyitler şeklinde düzenlenmiştir.
Kafiye şeması abab cdcd efef gg'dir.
Dil sade ve akıcıdır, fakat güçlü imgeler ve semboller kullanılmıştır.
Şiirin Temaları:
Aşk: Şiirin ana teması aşktır. Şair, Rüveyda'ya olan derin ve tutkulu aşkını dile getirir.
Ayrılık: Şair, Rüveyda'dan ayrılmanın acısını ve yalnızlığını dile getirir.
Ölüm: Şair, ölümün kaçınılmazlığını ve yaşamın geçiciliğini sorgular.
Varoluş: Şair, insan varoluşunun anlamını ve amacını sorgular.
Umut: Şair, tüm zorluklara rağmen umudunu ve inancını kaybetmez.
Şiirin Dili ve Üslubu:
Şair, duygularını güçlü ve etkileyici bir şekilde ifade etmek için çeşitli dil araçları kullanmıştır.
Metaforlar, benzetmeler, teşbihler ve kişileştirmeler şiire derinlik ve anlam katmaktadır.
Tekrarlar, şiirin duygusal etkisini artırmaktadır.
Ses uyumları ve ahenk, şiire müzikal bir hava katmaktadır.
Şiirin Önemi:
"Rüveyda" şiiri, Türk şiirinin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir.
Şiir, aşk, ayrılık, ölüm, varoluş ve umut gibi evrensel temaları ele almaktadır.
Şair, güçlü ve etkileyici bir dille duygularını dile getirmektedir.
Şiir, okuyuculara derin duygular yaşatmakta ve onları düşünmeye sevk etmektedir.