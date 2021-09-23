Rüyada silah sıkmak ne anlama gelir? Rüyada birine silah sıkmak ne demek?

Rüyada silah sıkmak, genel itibariyle olumlu çağrışımları olan bir durumdur. Rüyada silah sıktığını gören kişinin bu rüyasıyla ilgili âlimlerin genel yorumları olumludur. Bu yorumların çoğunda rüyasında silah sıktığını gören kişinin toplum içinde saygın bir konuma sahip olduğu ya da olacağı yönünde tahminler vardır. Rüyada silah sıktığını gören kişi yaşayacağı zorluklar karşısında kendisini sevenler tarafından yardım ve destek davranışlarıyla karşılaşacaktır. Rüyada silah görmek genel olarak ne şekilde görülürse görülsün, haysiyete, şerefe, üstünlüğe ve zafere gönderme yapar.

RÜYADA BİRİNE SİLAH SIKMAK

Rüyasında birine silah sıkan kişi, bu rüyasını yakınlarında bulunan birilerinden gelecek bir ihanet davranışına yorabilir. Rüyasında ateş ettiği kişi tanıdığı biri olan kişi ise, ateş ettiğini gördüğü kişiyle arasında büyük anlaşmazlıklar ve kavgalar olacağını düşünebilir.

RÜYADA HAVAYA SİLAH SIKMAK

Rüyada havaya ateş açmak ise, maddi gelirler ve rızık konusunda bir artış ve bereket yaşanacağı anlamına gelir. Kişinin yaşamında olumsuz durumlar, acılar ve huzursuzluklar varsa, bu olumsuz durumların ortadan kalkacağı yönünde de bir anlamı vardır. Rüyasında havaya ateş eden kimse, toplumda hem maddi hem de manevi bakımdan kendisine güzel bir konum elde edecek demektir.

RÜYADA ARABAYA SİLAH SIKMAK

Rüyasında ateş ettiğini gören bir kimse, eğer silahı bir otomobile sıkıyor ise, kişinin bu rüyası da yine iş ve maddi gelirler konusunda olumlu gelişmelerin olacağına delalet eder. Bunun haricinde, kişinin bu rüyası aynı zamanda yorucu ve sıkıcı olabilecek düzeyde yoğun işlere gireceğine ancak bu işlerin sonucunda maddi ve manevi yönden önemli kazançlar elde edeceğine işaret eder.

RÜYADA ASKERDE SİLAH SIKMAK

Rüyasında askerde olduğunu ve askerlik görevini yapmakta iken silah sıktığını gören kişinin bu rüyası, yaşamında şans faktörünün etkisinin olumlu yönde artacağı yönünde yorumlanır. Bu tür rüya, kişinin zorluklar karşısında başarılı olacağına da işaret eder.

RÜYADA AYIYA SİLAH SIKMAK

Rüyada ayıya silah sıktığını gören kişi de bu rüyasını, yaşamdaki beklentileri ve amaçları bakımından olumlu sonuçlar alabileceği yönünde yorumlayabilir.