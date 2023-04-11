Rüyaları Çıkan İnsanlara Ne Denir? Haberci Rüya Gören İnsanlar Kimlerdir?

İslam'da rüyaları çıkan insanlara ne denir diyenler, dinimize göre bu durum kaderin gerçekliğini gözler önüne serer ve yalnızca temiz kalpli insanlar tarafından görülür. Kimlerin rüyası çıkar diye düşünenler için bu deneyimi, Allah'ın dostu olanların daha çok yaşadığı bilinen bir gerçektir. Çünkü haberci rüyaların hepsi Allah'tan gelir, bunlara rahmani rüyalar da denir. Rüyaları çıkan insanlar ne anlama gelir? Haberci rüyaları kimler görür?

Rüyaları Çıkan İnsanlara Ne Denir?

Bazı insanların gördüğü rüyalar çok net, berrak ve haberci niteliktedir. İbn Haldun, bunların yorumlanmaya gerek olmadığını ve zaten apaçık ortada bir mânâya sahip olduğunu söyler. Bir olay meydana gelmeden birkaç gün veya seneler öncesinden bunun olacağının mesajını verebilirler. Bunlara, "rüya-ı saliha" (salih rüya) adı verilir. Gören kişilere ise Allah'ın sevdiği kulları demek mümkündür. Genellikle iyi niyetli, temiz kalpli, yalan konuşmayan ve şartlar ne olursa olsun dosdoğru bir yol izleyen kişiler salih rüyalar görür. Allah'ın bir lütfu olan haberci rüyalar, kişilere gelecekten haber verir ve yaşanacak kötü bir olaya karşı uyarıda bulunurlar.

Haberci Rüyalar Nasıl Anlaşılır?

Her insan hayatı boyunca birçok kez rüya görür. Ancak bazıları hem anlamları hem de sembolleri bakımından oldukça ilginçtir. Bir kişinin günlük hayatında uğraştığı veya düşündüğü her ne varsa, bunları rüyasında karmaşık bir şekilde görmesi çok normaldir. Bu tarz olanların üzerinde fazla durulması gereksizdir, çünkü herhangi bir mesaja sahip değillerdir. Öte yandan, korku imgeleri dolu olan kabuslar ise İslam'a göre şeytani rüyalar olarak sınıflandırılırlar. Hz. Muhammed (s.a.v), bunların yorumlanmaması ve hiç kimseye anlatılmaması gerektiğini söylemiştir. Hatta öyle ki, rüyaların sadece iyi niyetli ve salih kişiler ile paylaşılmasının önemine vurgu yapmıştır. Çünkü rüyalar nasıl yorumlanırlarsa, o şekilde tezahür etmeleri kuvvetle muhtemeldir.

Haberci rüyalar, gören insanın üzerinde etki bırakır ve bundan dolayı unutulmaları zordur. Öyle ki, yetişkin bir birey çocukluğunda gördüğü salih bir rüyayı hatırlayabilir. Hatta yaşamı boyunca birkaç defa aynı şekilde görebilir. Bunlar, sıradan rüyalar gibi düzensiz değildirler ve saçmalıktan uzaktırlar. Salih rüyaların, kişinin fiziksel veya ruhsal durumu ile alakası yoktur. Ek olarak, önceden bilinmeyen bilgileri de aktarabilirler.