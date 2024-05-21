Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir? Rüzgar Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Hem özel isim olarak kullanılan, hem de çeşitli hava olaylarından birini ifade eden rüzgar kelimesinin de, diğer pek çok kelimede olduğu gibi eş anlamlı kelimesi bulunuyor. Rüzgar eş anlamlısı birden fazla aynı anlamı taşıyan kelimeyle ifade edilebilir. Rüzgar kelimesinin eş anlamı olan sözcük yaygın biçimiyle yel olarak bilinmektedir. Bu iki kelimenin de cümle içinde kullanımı, cümlelerin anlamını hiçbir şekilde değiştirmeyerek aynı anlamın ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir?

Rüzgar; havanın yer değiştirmesiyle birlikte ortaya çıkan aktivitenin tanımlanmasına verilen bir isimdir. Rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise ''yel'' olarak ifade edilmektedir. Rüzgar kelimesinin, yel dışında; esinti kelimesi de eş anlamlı kelimelerinden sayılabilir.

Rüzgar Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Rüzgar kelimesinin eş anlamı kelimesi olarak kullanılabilecek ve en doğru sayılabilecek kelime; ''yel'' olarak ifade edilebilir. Yel kelimesi, rüzgar kelimesinin eş anlamlı kelimesi olup, aynı anlamı birebir taşımaktadır. Cümle içinde kullanımında iki kelime de aynı anlamı ifade edecektir.

Rüzgar Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Rüzgar kelimesinin ve eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekilde örneklendirilebilir;

-Deniz üzerinde sandaldayken, üzerimize doğru yel estiğinde anladım durumu...

-Uçurtma uçurabilmek için rüzgar essin diye dua ederdik...