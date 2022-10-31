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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:27 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:27

Ş İle Başlayan Bitki İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Ş İle Başlayan Bitki İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Arkadaş ortamlarında oynanabilecek eğlenceli oyunlardan birini arıyorsanız mutlaka isim şehir oyununa başlamalısınız. Keza hem sizi zaman zaman zorlayacak hem de eğlenirken öğrenmenizi sağlayacak bu oyunda alfabedeki harfleri kullanıyorsunuz. İlk başlarda çok kolay ilerleyen ancak ş ile başlayan bitki gibi zorlayıcı aşamalara geldikçe daha da heyecanlandıran bir oyun türü.

Alfabede yer alan herhangi bir harf ile başlayabileceğiniz ve ortaya çıkan kelimenin son harfi ile devam eden oyunda ş harfi ile başlayan bitki isimleri kısmına geldiyseniz ve bilindik kelimeler yazmak istemiyorsanız sizler için hazırladığımız listeye bir göz atabilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Ş ile başlayan hayvan ve bitki isimleri diğer harflere göre daha zorlayıcıdır. Keza birkaç saniye bu konuya yoğunlaşırsanız ortaya çıkarılan kelime sayısının çok az olduğunu görebilirsiniz. Ş ile başlayan bitki adı listemiz sayesinde hem siz hem de oyunu oynayan diğer kişileri bu dertten kurtulacak.

Böylece daha önce duymamış olduğunuz bitki türlerini de öğrenmiş olacaksınız. Dilerseniz dünyanın dört bir ucunda yetişen bu bitkilere bir göz atalım.

  • Şahtere otu (diğer adı sarılık otu/ Batı ve Orta Avrupa)
  • Şemsiye çiçeği (ev ortamlarında yetiştirilebilir/ Uzak Doğu ülkeleri)
  • Şadok (diğer adı Çin greyfurdu ya da ağaç kavunu/ Orta ve Güney Amerika, Hindistan)
  • Şevketibostan (diğer adı akkız/ Portekiz, Fransa, İran, Türkiye)
  • Şebboy (bir çiçek türü/ Avrupa, Türkiye)
  • Şalgam (Tarsus, Adana, Mersin, Osmaniye)
  • Şerbetçi otu (Avrasya, Kuzey Amerika, Türkiye)
  • Şeytantersi (diğer ismi şeytanboku / İran)
  • Şeker kamışı (Küba, Brezilya, Hindistan, Tayland, Çin, Meksika, Pakistan)
  • Şimşir (bir tür çalı/ Batı, Doğu ve Orta Karadeniz)
  • Şeker mısır (ABD, Çin, Türkiye, Avrupa)

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