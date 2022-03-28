Ş İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Ş Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

İ ile başlayan eşya isimleri listemizi çocuklarınızın eğitici oyunlarında da kullanabilirsiniz. Keza ister resimli isterseniz de sözlü olarak oynayabileceğiniz bu tarz oyunlar çocukların kelime dağarcığının gelişmesinde etkilidir. Direkt onların tahmin etmesini isteyeceğiniz ş harfiyle eşya isimleri oyunu oynayabileceğiniz gibi eşyanın özelliklerini anlatarak anlamını onların bulmasını da talep edebilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Ş harfi ile başlayan eşya ismi kişilere ilk sorulduğunda akla çok basit ve sıradan eşya isimlerinin gelmesi normaldir. Ama çoklu kişilerle oynanan oyunlarda bir süre sonra kelime bulmakta zorlanabilir ve ek desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte böyle anlarda oyunu kurtaracak, rakiplerinizden daha yüksek puanlar almanızı sağlayacak ş ile başlayan bir eşya listemizi sizler için hazırladık.

Şemsiye,

Şezlong,

Şamdan,

Şişe,

Şofben,

Şnorkel,

Şifonyer,

Şilte,

Şarj aleti,

Şırınga,

Şanzıman,

Şiş,

Şampuan,

Şapka,

Şömine,

Şablon,

Şekerlik,

Şiraze,

Şal,

Şalvar,

Şort.

Ş ile Başlayan Bir Eşya Oyunu Nasıl Oynanır?

Ş ile başlayan bir eşya oyunu oynamak istiyorsanız öncelikle en az iki kişi olmanız gerekir. Yeterli kişi sayısına ulaştığınız zaman iki farklı yöntemle ş ile başlayan bir eşya oyunu oynayabilirsiniz. İlk yöntem çoğu kişinin bildiği ve çocukluk dönemlerinde sıkça oynadığı isim, şehir oyununa dayanıyor. Bunu oynayacaksanız her oyuncunun elinde bir kağıt ve kalem olmalı.

Sırayla her oyuncu bir harf söyler ve o harfe uyan kelimeler kağıda yazılır. Bilemeyen oyunların eksilmesiyle galip belirlenir. Diğer yöntem ise ilk oyuncunun ş harfi ile başlayan bir eşya söylemesi ile başlar. Eşyanın son harfini yandaki oyuncu kullanır o da bir eşya ismi söyler. Bu tarz oyunlar genellikle okul çağındaki çocuklara etkinlik olarak yapılabilir.