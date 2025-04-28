S İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı S İle Başlayan Futbolcu İsimleri
Futbol, dünya genelinde milyonlarca insanı büyüleyen, heyecan dolu bir spor dalıdır. Sahada ter döken, yetenekleriyle göz kamaştıran futbolcular ise bu büyünün önemli parçalarıdır. Kimi zaman attıkları gollerle, kimi zaman da sahadaki liderlikleriyle taraftarların gönlünde taht kurarlar. S ile başlayan futbolcular kimler diye düşündüğünüzde, aklınıza birden fazla jenerasyondan yıldızlar gelir. Yerli ve yabancı s ile başlayan futbolcu isimleri, futbol dünyasında yer alan sayısız yetenekten sadece bazılarıdır.
Futbol dünyası hafızalarda yer eden isimlerle de doludur. Bazı harfler vardır ki, başarılarıyla ya da tarzlarıyla öne çıkan pek çok oyuncunun adının başında bulunur. Bu harflerden biri de hiç kuşkusuz "S" harfidir. S ile başlayan futbolcular kimler sorusunu sorarak sahada estetik dokunuşlarıyla, unutulmaz golleriyle veya lider duruşlarıyla tanınan birçok futbolcudan bahsedebiliriz. Yerli ve yabancı s ile başlayan futbolcu isimleri futbol tarihine iz bırakmış önemli figürleri bize göstermektedir.
S İle Başlayan Futbolcular Kimler?
Aşağıda, "S" harfiyle başlayan en bilinen ve etkileyici futbolcular yer almaktadır. Bu liste, hem geçmiş dönemlerden efsaneleri hem de günümüz yıldızlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.
- Sergio Ramos
- Steven Gerrard
- Samuel Eto'o
- Sadio Mané
- Sergio Agüero
- Son Heung-min
- Sandro Tonali
- Sofyan Amrabat
- Shunsuke Nakamura
- Stephan Lichtsteiner
- Stephan El Shaarawy
- Shkodran Mustafi
- Stefan de Vrij
Bu oyuncular, bulundukları takımlarda gösterdikleri performanslarla uluslararası arenada büyük beğeni topladı. Kimi savunmada liderliğiyle, kimi ise hücumdaki üretkenliğiyle öne çıktı.
Yerli ve Yabancı S İle Başlayan Futbolcu İsimleri
"S" harfiyle başlayan yerli futbolcular ise şöyledir;
- Sabri Sarıoğlu – Galatasaray efsanelerinden, sağ bek
- Selçuk İnan – Orta sahanın beyni, Galatasaray ve millî takımın önemli ismi
- Serdar Aziz – Stoper, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi
- Sercan Yıldırım – Bursaspor altyapısından çıkıp millî takıma kadar yükseldi
- Sezer Öztürk – Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydi
- Sinan Gümüş – Galatasaray'dan tanınan, hücum hattında görev aldı
- Serdar Dursun – Forvet, Fenerbahçe ve millî takım formasıyla sahada
- Suat Kaya – Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki önemli orta saha oyuncusu
- Salih Uçan – Orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ve Roma geçmişiyle dikkat çeker
- Serhat Akın – Fenerbahçe ve millî takımda forma giydi
- Süleyman Seba – Her ne kadar futbolculuk kariyeriyle değil, yöneticiliğiyle anılsa da, Beşiktaş efsanesidir
"S" harfiyle başlayan yabancı futbolcular ise şöyledir;
- Salomon Kalou – Fildişi Sahili, Chelsea ve Hertha Berlin kariyerleriyle tanındı
- Sebastian Giovinco – İtalya, Juventus ve MLS'teki başarısıyla bilinir
- Sead Kolašinac – Bosna Hersek, Arsenal ve Schalke'de forma giydi
- Sidnei – Brezilyalı stoper, La Liga'da uzun süre oynadı
- Sime Vrsaljko – Hırvatistan, Atletico Madrid ve millî takımın önemli ismi
- Sebastián Coates – Uruguay, Sporting CP ve Sunderland kariyeri
- Sven Bender – Almanya, Bayer Leverkusen ve Dortmund'da oynadı
- Serge Gnabry – Almanya, Bayern Münih'in hücum gücü
- Salif Diao – Senegal, Premier League'de önemli bir dönem geçirdi
- Sami Khedira – Almanya, Real Madrid ve Juventus'un orta saha gücü
- Sergej Milinković-Savić – Sırbistan, Lazio'nun orta sahadaki yıldızı