S İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı S İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Futbol dünyası hafızalarda yer eden isimlerle de doludur. Bazı harfler vardır ki, başarılarıyla ya da tarzlarıyla öne çıkan pek çok oyuncunun adının başında bulunur. Bu harflerden biri de hiç kuşkusuz "S" harfidir. S ile başlayan futbolcular kimler sorusunu sorarak sahada estetik dokunuşlarıyla, unutulmaz golleriyle veya lider duruşlarıyla tanınan birçok futbolcudan bahsedebiliriz. Yerli ve yabancı s ile başlayan futbolcu isimleri futbol tarihine iz bırakmış önemli figürleri bize göstermektedir.

S İle Başlayan Futbolcular Kimler?

Aşağıda, "S" harfiyle başlayan en bilinen ve etkileyici futbolcular yer almaktadır. Bu liste, hem geçmiş dönemlerden efsaneleri hem de günümüz yıldızlarını içerecek şekilde hazırlanmıştır.

Sergio Ramos

Steven Gerrard

Samuel Eto'o

Sadio Mané

Sergio Agüero

Son Heung-min

Sandro Tonali

Sofyan Amrabat

Shunsuke Nakamura

Stephan Lichtsteiner

Stephan El Shaarawy

Shkodran Mustafi

Stefan de Vrij

Bu oyuncular, bulundukları takımlarda gösterdikleri performanslarla uluslararası arenada büyük beğeni topladı. Kimi savunmada liderliğiyle, kimi ise hücumdaki üretkenliğiyle öne çıktı.

Yerli ve Yabancı S İle Başlayan Futbolcu İsimleri

"S" harfiyle başlayan yerli futbolcular ise şöyledir;

Sabri Sarıoğlu – Galatasaray efsanelerinden, sağ bek

– Galatasaray efsanelerinden, sağ bek Selçuk İnan – Orta sahanın beyni, Galatasaray ve millî takımın önemli ismi

– Orta sahanın beyni, Galatasaray ve millî takımın önemli ismi Serdar Aziz – Stoper, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi

– Stoper, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi Sercan Yıldırım – Bursaspor altyapısından çıkıp millî takıma kadar yükseldi

– Bursaspor altyapısından çıkıp millî takıma kadar yükseldi Sezer Öztürk – Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydi

– Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giydi Sinan Gümüş – Galatasaray'dan tanınan, hücum hattında görev aldı

– Galatasaray'dan tanınan, hücum hattında görev aldı Serdar Dursun – Forvet, Fenerbahçe ve millî takım formasıyla sahada

– Forvet, Fenerbahçe ve millî takım formasıyla sahada Suat Kaya – Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki önemli orta saha oyuncusu

– Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanan kadrosundaki önemli orta saha oyuncusu Salih Uçan – Orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ve Roma geçmişiyle dikkat çeker

– Orta saha oyuncusu, Fenerbahçe ve Roma geçmişiyle dikkat çeker Serhat Akın – Fenerbahçe ve millî takımda forma giydi

– Fenerbahçe ve millî takımda forma giydi Süleyman Seba – Her ne kadar futbolculuk kariyeriyle değil, yöneticiliğiyle anılsa da, Beşiktaş efsanesidir

"S" harfiyle başlayan yabancı futbolcular ise şöyledir;