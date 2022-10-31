Ş İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Ş harfiyle hayvan ismi düşündüğünüzde aklınıza ilk gelenler şahin, şempanze ve şakrak kuşu gibi bilindik türler olabilir. Lakin daha zorlayıcı ve akla gelmeyen türlere yönelmek istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Eğitici ve öğretici oyunların başında gelen ve bir klasik olan isim şehir oyunu gibi kelime bilmeye odaklı oyunları mutlaka okul çağındaki çocuklara öğretmek gerekir. Keza pek çok bilgiyi alabilecekleri bu tarz oyunlar sayesinde sadece kelime dağarcıkları gelişmeyecek aynı zamanda da genel kültür alanında fazladan bilgi sahibi olabileceklerdir.

Sizlerde kelime oyunlarına meraklıysanız ve ş ile başlayan hayvan isimleri arıyorsanız farklı türlere yer verdiğimiz listemize bakabilirsiniz.

Şamua (diğer adı çengel boynuzlu dağ keçisi/ Toroslar, Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin dağlık alanları)

Şişe burunlu yunus (diğer adı afalina/ Tropik okyanuslar, sıcak sular)

Şeritli engerek (yılan türü/ Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye)

Şeker kuşu (diğer adı sarı şeker kuşu/ Virgin Adaları, ABD)

Şakrak kuşu (Büyük Britanya, Japonya, Avrasya)

Şili orman kedisi (Kuzey ve Güney Amerika)

Şebek (diğer adı mamak maymunu/ Asya, Doğu Hint adaları)

Şemsiye kuşu (Orta ve Güney Amerika)

Şeritli kurbağa (Türkiye, Orta Doğu)

Eğer ş ile başlayan hayvan ve eşya oyunu oynuyorsanız listemizdeki değişik hayvan isimlerinden faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ş harfi ile başlayan hayvan ismi aradığınızda her coğrafyadan ve her türden canlıya ulaşabiliyorsunuz.