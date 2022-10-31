Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ş İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:40 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:40

Ş İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Ş İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Türkçe alfabede yer alan harflerle ilgili isim, şehir oynayan pek çok kişi var. Çocukluk dönemlerinden bu yana popülerliğini yitirmeyen ve çoğu kelime oyununa da ilham olan bu oyunda amacınız verilen harfe göre isim, şehir, bitki, eşya ve hayvan ismi türetebilmenizdir. Özellikle çocuklarda kelime dağarcığını geliştirmeye yarayan bu oyun için sizlere ş ile başlayan hayvan isimlerini derledik.

Ş harfiyle hayvan ismi düşündüğünüzde aklınıza ilk gelenler şahin, şempanze ve şakrak kuşu gibi bilindik türler olabilir. Lakin daha zorlayıcı ve akla gelmeyen türlere yönelmek istiyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Ş Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Eğitici ve öğretici oyunların başında gelen ve bir klasik olan isim şehir oyunu gibi kelime bilmeye odaklı oyunları mutlaka okul çağındaki çocuklara öğretmek gerekir. Keza pek çok bilgiyi alabilecekleri bu tarz oyunlar sayesinde sadece kelime dağarcıkları gelişmeyecek aynı zamanda da genel kültür alanında fazladan bilgi sahibi olabileceklerdir.

Sizlerde kelime oyunlarına meraklıysanız ve ş ile başlayan hayvan isimleri arıyorsanız farklı türlere yer verdiğimiz listemize bakabilirsiniz.

  • Şamua (diğer adı çengel boynuzlu dağ keçisi/ Toroslar, Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin dağlık alanları)
  • Şişe burunlu yunus (diğer adı afalina/ Tropik okyanuslar, sıcak sular)
  • Şeritli engerek (yılan türü/ Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye)
  • Şeker kuşu (diğer adı sarı şeker kuşu/ Virgin Adaları, ABD)
  • Şakrak kuşu (Büyük Britanya, Japonya, Avrasya)
  • Şili orman kedisi (Kuzey ve Güney Amerika)
  • Şebek (diğer adı mamak maymunu/ Asya, Doğu Hint adaları)
  • Şemsiye kuşu (Orta ve Güney Amerika)
  • Şeritli kurbağa (Türkiye, Orta Doğu)

Eğer ş ile başlayan hayvan ve eşya oyunu oynuyorsanız listemizdeki değişik hayvan isimlerinden faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ş harfi ile başlayan hayvan ismi aradığınızda her coğrafyadan ve her türden canlıya ulaşabiliyorsunuz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ş İle Başlayan Hayvan İsimleri - Ş Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA