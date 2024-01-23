S İle Hayvan İsimleri - S Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

S harfi bildiğiniz üzere çok yaygın kullanılan ve pek çok kelime türetebileceğiniz harflerden biridir. Buna istinaden kolay olanlar değil daha nadir duyulan hayvan isimlerine odaklandık. Merak edilen ve belki de çoğu kişinin ilk defa duyacağı s harfi ile başlayan hayvanlar hem evcil hem de yabani türlerden oluşuyor.

S Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Genel kültürünüze farklı bilgiler eklemenizi sağlayacak s harfi ile başlayan hayvan isimleri gerek kelime oyunları gerekse de bulmacalarda fazladan puan almanızı sağlayabilir. Şöyle biraz durup s ile başlayan hayvan ismi aradığınızda akla ilk gelenler kuşkusuz sinek, sümüklü böcek, salyangoz, serçe ve sazan balığı gibi bilindik türler olabilir. Ancak bunlar dışında da onlarca farklı tür var. İsmini çoğu kişinin ilk defa duyacağı s ile başlayan hayvan isimleri şunlardır: