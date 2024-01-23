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Giriş Tarihi: 23.1.2024 09:23 Son Güncelleme: 23.1.2024 09:23

S İle Hayvan İsimleri - S Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Oyun oynamayı seven ve genellikle kelime türetme oyunları tercih edenlerin ilgisi alfabedeki harfler üzerine yoğunlaşır. Rakipleri zorlu kelimelerle alt etmeye yarayan bu tarz oyunlarda yüksek puan almak ve teker teker rakiplerinizi elemek istiyorsanız akla gelmeyen zorlu kelimelere yönelebilirsiniz. Genellikle şehir, isim, eşya, bitki ya da hayvan isimlerine yönelik oynanan bu tarz oyunlar için size alfabenin 22.harfi olan s ile başlayan hayvan isimleri listesi hazırladık.

S İle Hayvan İsimleri - S Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

S harfi bildiğiniz üzere çok yaygın kullanılan ve pek çok kelime türetebileceğiniz harflerden biridir. Buna istinaden kolay olanlar değil daha nadir duyulan hayvan isimlerine odaklandık. Merak edilen ve belki de çoğu kişinin ilk defa duyacağı s harfi ile başlayan hayvanlar hem evcil hem de yabani türlerden oluşuyor.

S Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Genel kültürünüze farklı bilgiler eklemenizi sağlayacak s harfi ile başlayan hayvan isimleri gerek kelime oyunları gerekse de bulmacalarda fazladan puan almanızı sağlayabilir. Şöyle biraz durup s ile başlayan hayvan ismi aradığınızda akla ilk gelenler kuşkusuz sinek, sümüklü böcek, salyangoz, serçe ve sazan balığı gibi bilindik türler olabilir. Ancak bunlar dışında da onlarca farklı tür var. İsmini çoğu kişinin ilk defa duyacağı s ile başlayan hayvan isimleri şunlardır:

  • Sayga (Bir antilop cinsi/ Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Rusya)
  • Sinek kuşu (Kuş cinsi/ Amerika kıtası)
  • Semender (Kuyruklu kurbağa/ Gürcistan, Türkiye)
  • Sığın (geyik türü/ Kuzey Avrasya, Kuzey Amerika)
  • Sütlabi (ördek türü/ Asya ve Avrupa'nın kuzey kesimleri)
  • Süt yılanı (Ekvador, Kolombiya, Venezuela, Kanada)
  • Sarig (fareye benzeyen büyük bir etobur/ Amerika ormanları)
  • Sfenks kedisi (tüysüz bir kedi cinsi / Kanada)
  • Sakallı yarasa (dünyanın hemen hemen her noktasında)
  • Sarı başlı kuyruksallayan (kuş türü/ Orta Asya'nın nemli bölgeleri)
  • Süslü bişir (balık türü/ Tanganika Gölü, Konko Nehri)
  • Sarı ceket (yırtıcı eşek arası cinsi/ Kuzey Amerika)
  • Sinarit (balık türü/ Akdeniz, Karadeniz, Britanya Adaları)
  • Sitatunga (antilop türü/ Batı, Orta ve Doğu Afrika'nın sulak alanları)
  • Sülün (bir kuş türü/ Doğu Karadeniz ve Marmara'nın sulak alanları)
  • Sambar geyiği (Çin, Tayland, Tayvan)
  • Sırtüstü yüzen böcek (Kutuplar hariç tüm dünya üzerinde)
  • Soytarı balığı (diğer ismi palyaço balığı/ Kızıldeniz, Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu)
  • Suslik (kemirgen cinsi/ Kafkasya, Kazakistan, Batı Sibirya)

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