Ş İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce Ş Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ş harfi ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna birçok farklı açıdan yanıt vermek mümkün olabilir. Günümüzde ş harfi ile başlayan kelimeler sık kullanılır. Birçok yer ismi, ülke ve şehir isimleri, hayvan ve insan ismi ş harfi ile başlayabilir. Bununla birlikte isim ve kelimeler farklı harf sayılarında olabilir. Şehir isimlerinden kişi isimlerine kadar birçok alanda ş harfi ile başlayan kelimeler bulunur. Türkçe ve İngilizce ş harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler haberimizin devamından okunabilir.

Ş Harfi ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Ş harfi ile başlayan birçok kelime ve isim bulunur. Her ismin ve kelimenin anlamı farklılık taşır. Ş harfi günlük konuşma dilinde en çok kullanılan harfler arasında yer alır. Alfabetik sıralamada 23. sırada yer alır. S harfinden sonra gelen bu harf T harfinden de daha önce yer alır. Türkçe dil kurallarına göre kelimelerin başında kullanıldığında ş harfinden sonra bir ünlü harf gelir. Türkçede en çok kullanılan ş harfi ile başlayan kelimeler şunlardır:

Şen

Şer

Şok

Şık

Şans

Şiir

Şike

Şuur

Kelimeleri sık sık karşılaşılabilecek ş harfi ile başlayan kelime alternatifleri arasında yer alır. Her kelimenin kendi içinde farklı anlamları olduğundan bahsedilebilir. Aynı zamanda kelimeler daha da uzun kurulumlu olabilir.

Ş Harfi ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Ş harfi ile başlayan birçok kelime genelde bulmacalarda karşılaşılabilecek kelimelerdir. 5 harfli olarak bir kelime istenildiğinde kullanılabilecek birçok kelime türü bulunur. Ş harfi ile başlayan ve içerisinde 5 tane harf barındıran kelimeler ise şunlardır:

Şafak

Şahıs

Şahin

Şamar

Şaman

Şebek

Şapel

Şaibe

Şahsi

Gibi kelimeler hem beş harflidir hem de ş harfi ile başlamaktadır. Birçok kelime bulma oyununda ya da bulmacada bu kelimelerin eş anlamlıları ya da direkt kendileri sorulabilmektedir.

Ş Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler

Ş harfi ile başlayan İngilizce kelimelerin neler olduğu çok fazla araştırılsa da bu durumda örnek verilebilecek bir kelime türü yoktur. Çünkü İngilizcede genel olarak noktalı harflere yer verilmemektedir. Bu harfler arasında ş, ç, ö, ı, ğ ve ü harfleri İngilizcede yer almadığından bu harflerle kelime türetmek de mümkün değildir. Bu nedenle ş harfi ile kelime arandığında genel olarak Türkçe kelimeler ile karşılaşılabilir. İngilizcede yalnızca s sesi ile ilgili kelimeler bulunabilir.