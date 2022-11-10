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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:40 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:40

S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce S Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce S Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

s ile başlayan kelimeler nelerdir sorusu, alfabe içerisinde yer alan tüm harflere karşı duyulan merak gibi, insanların ilgisini çeken konular arasında bulunuyor. Buna bağlı olarak s ile başlayan 5 harfli kelimeler de ilgili kişiler tarafından araştırılıyor, bu araştırmanın sebebi ise genellikle yeni doğan bebek isimleri için fikir sahibi olmak oluyor. Bir diğer yandan ise yabancı dil eğitimi ve gelişimi adına da s ile başlayan ingilizce kelimeler konusu oldukça dikkate alınarak inceleniyor. Dilerseniz, s harfi ile başlayan kelimeler hakkında tüm detaylı bilgilere birlikte bakalım...

s ile başlayan kelimeler nelerdir konusu, gerek alfabe bilgisi üzerine, gerek kelime darağacının gelişimi üzerine, gerek bebek için isim arayışı üzerine, gerek ise eşyalar ve hayvanlarla ilgili olarak s ile başlayan 5 harfli kelimeler üzerine; pek çok kişi tarafından ilgi ile araştırılmakta ve incelenmektedir. Ayrıca s ile başlayan ingilizce kelimeler de, İngilizce kelime havuzunu yükseltmek isteyen kişilerin önemsediği konular arasındadır. Sizler için s harfi ile başlayan kelimeler konusunu derledik...

S İle Başlayan Kız İsimleri

Alfabenin tüm harfleri ile başlayan isimler mevcuttur. Yine alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de başlayan çok fazla kız ismi bulunmaktadır. İsim seçimi ise özellikle yeni doğan erkek ve kız bebekler için yapılmaktadır. S harfi ile başlayan kız isimleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Saadet

  • Sahra

  • Sıla

  • Sibel

  • Sırma

  • Simge

  • Sinem

  • Sonnur

  • Songül

  • Sude

  • Sultan

  • Suna

  • Suzan

  • Süreyya

S İle Başlayan Erkek İsimleri

S harfi ile başlayan çeşitli şehir, ülke, hayvan, eşya ve bitki isimlerinin olduğu gibi, bebeklere konmak istenen çeşitli alternatifler barındıran ve birbirinden farklı çok çeşitli anlamlar taşıyan erkek isimleri de bulunmaktadır. İşte, s harfi ile başlayan erkek isimleri;

  • Sabahattin

  • Saadettin

  • Serdar

  • Serhat

  • Sergen

  • Sermet

  • Serkan

  • Sertaç

  • Servet

  • Seyfettin

  • Seyhan

  • Seyfullah

  • Sezai

  • Seyit

  • Sezer

  • Sezgin

  • Sinan

  • Sümer

  • Süleyman

S İle Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde binlerce çeşit hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvan türlerinin bazıları biliniyorken, birçoğu ise bilinmemektedir. Bu sebeple hayvan isimleri her zamankinden daha çok merak edilmektedir. Alfabedeki tüm harfler ile hayvan isimlerinin başladığı gibi, ''s'' harfiyle de birçok hayvan ismi bulunmaktadır. İşte s harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri;

  • Siğilli kurbağa

  • Sümüklüböcek

  • Sayga

  • Siyah ayı

  • Sibirya kurdu

  • Sinek kuşu

  • Siyam kedisi

  • Sinek

  • Sığır

  • Su geyiği

  • Semender

  • Sincap

  • Sırtlan

  • Sansar

  • Sıçan

  • Solucan

  • Su samuru

  • Su aygırı

S İle Başlayan Eşyalar

Günlük yaşantının devam edebilmesi için en mühim araç gereçler eşyalar olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple de eşyaların isimlerinin bilinmesi ve unutulmaması adına alfabedeki harflerle başlayan eşya isimleri oldukça ilgi görmekte ve incelenmektedir. ''s'' ile başlayan eşyalar şu şekilde örneklendirilebilir;

  • Sabahlık

  • Saat

  • Sacayağı

  • Saç kurutma makinesi

  • Sabun

  • Sal

  • Sandal

  • Salıncak

  • Saksı

  • Saksafon

  • Sandalye

  • Sandalet

  • Sapan

  • Saz

  • Satır

  • Satranç

  • Sehpa

  • Seccade

  • Sedye

  • Sebzelik

  • Servant

  • Sepet

  • Sini

  • Silah

  • Servis aracı

  • Steteskop

  • Sörf tahtası

  • Süpürge

  • Sünnetlik

  • Sütlük

  • Sürahi

  • Süzgü

  • Süzgeç

S İle Başlayan Güzel Kelimeler

Güzel cümleler güzel kelimelerin birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Güzel kelimeler ise alfabe içinde bulunan tüm harflerden oluşabilmektedir. Alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de pek çok güzel kelime mevcudiyetini korumaktadır. S ile başlayan güzel kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Sabır

  • Sevgi

  • Sevgili

  • Sadık

  • Sadakat

  • Sakınmak

  • Sağlık

  • Sultan

  • Sahici

  • Senfoni

  • Sigorta

  • Satranç

  • Seremoni

  • Soyluluk

  • Sosyalleştirmek

  • Saydamlık

  • Sevimlilik

  • Saadet

  • Sahne

  • Sahaf

  • Sağduyu

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

S harfiyle başlamakta olan İngilizce dili içerisinde bulunan kelimeler ile alakalı incelemeyi, özellikle çeşitli sebeplerden ötürü, İngilizce eğitimi ve öğrenimi almayı talep eden ve önemseyen kişiler yapmaktadır. Bu sebeple s harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sık bir şekilde internet üzerinden araştırılmaya devam etmektedir. ''S'' harfiyle başlayan İngilizce kelimeler ise şu şekilde çeşitlendirilebilir;

  • Sacrifice - Fedakarlık

  • Safe - Güvenli

  • Sad - Üzücü

  • Salad – Salata

  • Sail – Yelken

  • Sake - Hatır

  • Salt – Tuz

  • Sale - Satış

  • Sample - Örnek

  • Same - Aynı

  • Sarcastic - İğneleyici

  • Sand – Kum

  • Sandwich - Sandviç

  • Satisfy – Tahmin etmek

  • Satisfaction – Memnuniyet

  • Sauce – Sos

  • Say - Söylemek

  • Save – Kaydetmek

  • Scalp – Kafa derisi

  • Scale - Ölçek

  • Scene – Sahne

  • Scare – Korkutmak

  • Sheme - Şema

  • Schedule – Zamanlama yapmak

  • Science – Bilim

  • School – Okul

  • Scientist – Bilim insanı

  • Scientific – Bilimsel

  • Scissors – Makas

  • Service – Hizmet

  • Share - Paylaşmak

  • Shape - Şekil

  • Sharp – Keskin

  • Signature - İmza

  • Silence – Sessizlik

  • Significant - Önemli

  • Sit – Oturmak

  • Size – Boy

  • Sky - Gökyüzü

  • Slide – Slayt

  • Slip – Kayma

S İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

  • Saat

  • Sala

  • Sağı

  • Sabi

  • Sahi

  • Salı

  • Sahn

  • Sevk

  • Sert

  • Seza

  • Sırf

  • Sini

  • Slav

  • Sine

  • Sıra

  • Sıkı

  • Spor

  • Star

  • Staj

  • Sual

S İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

  • Sabah

  • Safer

  • Saçış

  • Safha

  • Saban

  • Saçma

  • Sabır

  • Sabık

  • Sağır

  • Sağma

  • Sadık

  • Sabun

  • Saçık

  • Sakil

  • Sahur

  • Saika

  • Sahaf

  • Sakin

  • Sahan

  • Salaş

  • Salya

S İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

  • Saatçi

  • Saadet

  • Saatli

  • Sabıka

  • Sabaha

  • Sabote

  • Sabite

  • Saçmak

  • Sanayi

  • Sandal

  • Sandık

  • Sansürsüz

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S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce S Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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