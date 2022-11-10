S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce S Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

s ile başlayan kelimeler nelerdir konusu, gerek alfabe bilgisi üzerine, gerek kelime darağacının gelişimi üzerine, gerek bebek için isim arayışı üzerine, gerek ise eşyalar ve hayvanlarla ilgili olarak s ile başlayan 5 harfli kelimeler üzerine; pek çok kişi tarafından ilgi ile araştırılmakta ve incelenmektedir. Ayrıca s ile başlayan ingilizce kelimeler de, İngilizce kelime havuzunu yükseltmek isteyen kişilerin önemsediği konular arasındadır. Sizler için s harfi ile başlayan kelimeler konusunu derledik...
Alfabenin tüm harfleri ile başlayan isimler mevcuttur. Yine alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de başlayan çok fazla kız ismi bulunmaktadır. İsim seçimi ise özellikle yeni doğan erkek ve kız bebekler için yapılmaktadır. S harfi ile başlayan kız isimleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;
Saadet
Sahra
Sıla
Sibel
Sırma
Simge
Sinem
Sonnur
Songül
Sude
Sultan
Suna
Suzan
Süreyya
S harfi ile başlayan çeşitli şehir, ülke, hayvan, eşya ve bitki isimlerinin olduğu gibi, bebeklere konmak istenen çeşitli alternatifler barındıran ve birbirinden farklı çok çeşitli anlamlar taşıyan erkek isimleri de bulunmaktadır. İşte, s harfi ile başlayan erkek isimleri;
Sabahattin
Saadettin
Serdar
Serhat
Sergen
Sermet
Serkan
Sertaç
Servet
Seyfettin
Seyhan
Seyfullah
Sezai
Seyit
Sezer
Sezgin
Sinan
Sümer
Süleyman
Dünya üzerinde binlerce çeşit hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvan türlerinin bazıları biliniyorken, birçoğu ise bilinmemektedir. Bu sebeple hayvan isimleri her zamankinden daha çok merak edilmektedir. Alfabedeki tüm harfler ile hayvan isimlerinin başladığı gibi, ''s'' harfiyle de birçok hayvan ismi bulunmaktadır. İşte s harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri;
Siğilli kurbağa
Sümüklüböcek
Sayga
Siyah ayı
Sibirya kurdu
Sinek kuşu
Siyam kedisi
Sinek
Sığır
Su geyiği
Semender
Sincap
Sırtlan
Sansar
Sıçan
Solucan
Su samuru
Su aygırı
Günlük yaşantının devam edebilmesi için en mühim araç gereçler eşyalar olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple de eşyaların isimlerinin bilinmesi ve unutulmaması adına alfabedeki harflerle başlayan eşya isimleri oldukça ilgi görmekte ve incelenmektedir. ''s'' ile başlayan eşyalar şu şekilde örneklendirilebilir;
Sabahlık
Saat
Sacayağı
Saç kurutma makinesi
Sabun
Sal
Sandal
Salıncak
Saksı
Saksafon
Sandalye
Sandalet
Sapan
Saz
Satır
Satranç
Sehpa
Seccade
Sedye
Sebzelik
Servant
Sepet
Sini
Silah
Servis aracı
Steteskop
Sörf tahtası
Süpürge
Sünnetlik
Sütlük
Sürahi
Süzgü
Süzgeç
Güzel cümleler güzel kelimelerin birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Güzel kelimeler ise alfabe içinde bulunan tüm harflerden oluşabilmektedir. Alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de pek çok güzel kelime mevcudiyetini korumaktadır. S ile başlayan güzel kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz;
Sabır
Sevgi
Sevgili
Sadık
Sadakat
Sakınmak
Sağlık
Sultan
Sahici
Senfoni
Sigorta
Satranç
Seremoni
Soyluluk
Sosyalleştirmek
Saydamlık
Sevimlilik
Saadet
Sahne
Sahaf
Sağduyu
S harfiyle başlamakta olan İngilizce dili içerisinde bulunan kelimeler ile alakalı incelemeyi, özellikle çeşitli sebeplerden ötürü, İngilizce eğitimi ve öğrenimi almayı talep eden ve önemseyen kişiler yapmaktadır. Bu sebeple s harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sık bir şekilde internet üzerinden araştırılmaya devam etmektedir. ''S'' harfiyle başlayan İngilizce kelimeler ise şu şekilde çeşitlendirilebilir;
Sacrifice - Fedakarlık
Safe - Güvenli
Sad - Üzücü
Salad – Salata
Sail – Yelken
Sake - Hatır
Salt – Tuz
Sale - Satış
Sample - Örnek
Same - Aynı
Sarcastic - İğneleyici
Sand – Kum
Sandwich - Sandviç
Satisfy – Tahmin etmek
Satisfaction – Memnuniyet
Sauce – Sos
Say - Söylemek
Save – Kaydetmek
Scalp – Kafa derisi
Scale - Ölçek
Scene – Sahne
Scare – Korkutmak
Sheme - Şema
Schedule – Zamanlama yapmak
Science – Bilim
School – Okul
Scientist – Bilim insanı
Scientific – Bilimsel
Scissors – Makas
Service – Hizmet
Share - Paylaşmak
Shape - Şekil
Sharp – Keskin
Signature - İmza
Silence – Sessizlik
Significant - Önemli
Sit – Oturmak
Size – Boy
Sky - Gökyüzü
Slide – Slayt
Slip – Kayma
Saat
Sala
Sağı
Sabi
Sahi
Salı
Sahn
Sevk
Sert
Seza
Sırf
Sini
Slav
Sine
Sıra
Sıkı
Spor
Star
Staj
Sual
Sabah
Safer
Saçış
Safha
Saban
Saçma
Sabır
Sabık
Sağır
Sağma
Sadık
Sabun
Saçık
Sakil
Sahur
Saika
Sahaf
Sakin
Sahan
Salaş
Salya
Saatçi
Saadet
Saatli
Sabıka
Sabaha
Sabote
Sabite
Saçmak
Sanayi
Sandal
Sandık
Sansürsüz