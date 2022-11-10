S İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce S Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

s ile başlayan kelimeler nelerdir konusu, gerek alfabe bilgisi üzerine, gerek kelime darağacının gelişimi üzerine, gerek bebek için isim arayışı üzerine, gerek ise eşyalar ve hayvanlarla ilgili olarak s ile başlayan 5 harfli kelimeler üzerine; pek çok kişi tarafından ilgi ile araştırılmakta ve incelenmektedir. Ayrıca s ile başlayan ingilizce kelimeler de, İngilizce kelime havuzunu yükseltmek isteyen kişilerin önemsediği konular arasındadır. Sizler için s harfi ile başlayan kelimeler konusunu derledik...

S İle Başlayan Kız İsimleri

Alfabenin tüm harfleri ile başlayan isimler mevcuttur. Yine alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de başlayan çok fazla kız ismi bulunmaktadır. İsim seçimi ise özellikle yeni doğan erkek ve kız bebekler için yapılmaktadır. S harfi ile başlayan kız isimleri ise şu şekilde örneklendirilebilir;

Saadet

Sahra

Sıla

Sibel

Sırma

Simge

Sinem

Sonnur

Songül

Sude

Sultan

Suna

Suzan

Süreyya

S İle Başlayan Erkek İsimleri

S harfi ile başlayan çeşitli şehir, ülke, hayvan, eşya ve bitki isimlerinin olduğu gibi, bebeklere konmak istenen çeşitli alternatifler barındıran ve birbirinden farklı çok çeşitli anlamlar taşıyan erkek isimleri de bulunmaktadır. İşte, s harfi ile başlayan erkek isimleri;

Sabahattin

Saadettin

Serdar

Serhat

Sergen

Sermet

Serkan

Sertaç

Servet

Seyfettin

Seyhan

Seyfullah

Sezai

Seyit

Sezer

Sezgin

Sinan

Sümer

Süleyman

S İle Başlayan Hayvanlar

Dünya üzerinde binlerce çeşit hayvan türü bulunmaktadır. Bu hayvan türlerinin bazıları biliniyorken, birçoğu ise bilinmemektedir. Bu sebeple hayvan isimleri her zamankinden daha çok merak edilmektedir. Alfabedeki tüm harfler ile hayvan isimlerinin başladığı gibi, ''s'' harfiyle de birçok hayvan ismi bulunmaktadır. İşte s harfiyle başlayan hayvanlar ve isimleri;

Siğilli kurbağa

Sümüklüböcek

Sayga

Siyah ayı

Sibirya kurdu

Sinek kuşu

Siyam kedisi

Sinek

Sığır

Su geyiği

Semender

Sincap

Sırtlan

Sansar

Sıçan

Solucan

Su samuru

Su aygırı

S İle Başlayan Eşyalar

Günlük yaşantının devam edebilmesi için en mühim araç gereçler eşyalar olarak tanımlanmaktadır. Bu sebeple de eşyaların isimlerinin bilinmesi ve unutulmaması adına alfabedeki harflerle başlayan eşya isimleri oldukça ilgi görmekte ve incelenmektedir. ''s'' ile başlayan eşyalar şu şekilde örneklendirilebilir;

Sabahlık

Saat

Sacayağı

Saç kurutma makinesi

Sabun

Sal

Sandal

Salıncak

Saksı

Saksafon

Sandalye

Sandalet

Sapan

Saz

Satır

Satranç

Sehpa

Seccade

Sedye

Sebzelik

Servant

Sepet

Sini

Silah

Servis aracı

Steteskop

Sörf tahtası

Süpürge

Sünnetlik

Sütlük

Sürahi

Süzgü

Süzgeç

S İle Başlayan Güzel Kelimeler

Güzel cümleler güzel kelimelerin birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Güzel kelimeler ise alfabe içinde bulunan tüm harflerden oluşabilmektedir. Alfabenin 22. Harfi olan ''s'' harfiyle de pek çok güzel kelime mevcudiyetini korumaktadır. S ile başlayan güzel kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Sabır

Sevgi

Sevgili

Sadık

Sadakat

Sakınmak

Sağlık

Sultan

Sahici

Senfoni

Sigorta

Satranç

Seremoni

Soyluluk

Sosyalleştirmek

Saydamlık

Sevimlilik

Saadet

Sahne

Sahaf

Sağduyu

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

S harfiyle başlamakta olan İngilizce dili içerisinde bulunan kelimeler ile alakalı incelemeyi, özellikle çeşitli sebeplerden ötürü, İngilizce eğitimi ve öğrenimi almayı talep eden ve önemseyen kişiler yapmaktadır. Bu sebeple s harfi ile başlayan İngilizce kelimeler sık bir şekilde internet üzerinden araştırılmaya devam etmektedir. ''S'' harfiyle başlayan İngilizce kelimeler ise şu şekilde çeşitlendirilebilir;

Sacrifice - Fedakarlık

Safe - Güvenli

Sad - Üzücü

Salad – Salata

Sail – Yelken

Sake - Hatır

Salt – Tuz

Sale - Satış

Sample - Örnek

Same - Aynı

Sarcastic - İğneleyici

Sand – Kum

Sandwich - Sandviç

Satisfy – Tahmin etmek

Satisfaction – Memnuniyet

Sauce – Sos

Say - Söylemek

Save – Kaydetmek

Scalp – Kafa derisi

Scale - Ölçek

Scene – Sahne

Scare – Korkutmak

Sheme - Şema

Schedule – Zamanlama yapmak

Science – Bilim

School – Okul

Scientist – Bilim insanı

Scientific – Bilimsel

Scissors – Makas

Service – Hizmet

Share - Paylaşmak

Shape - Şekil

Sharp – Keskin

Signature - İmza

Silence – Sessizlik

Significant - Önemli

Sit – Oturmak

Size – Boy

Sky - Gökyüzü

Slide – Slayt

Slip – Kayma

S İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Saat

Sala

Sağı

Sabi

Sahi

Salı

Sahn

Sevk

Sert

Seza

Sırf

Sini

Slav

Sine

Sıra

Sıkı

Spor

Star

Staj

Sual

S İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Sabah

Safer

Saçış

Safha

Saban

Saçma

Sabır

Sabık

Sağır

Sağma

Sadık

Sabun

Saçık

Sakil

Sahur

Saika

Sahaf

Sakin

Sahan

Salaş

Salya

S İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler