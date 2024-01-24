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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:11 Son Güncelleme: 24.1.2024 10:11

Ş İle Başlayan Şehir - İçinde Ş Harfi Olan İller ve Şehirler

Öğrenmenin yaşı yoktur sözünü duymayanımız yoktur. Öğrenmek ve araştırmak için belli bir yaşta olmamıza gerek yok. Özellikle kendi yaşadığımız ülke ile ilgili merak ettiğimiz şeyleri araştırmak için internete başvurmak çok akıllıca bir çözüm olabilir. Yaşadığımız ülkeye ne kadar hakim olduğumuzu zannetsek de bazen özellikle şehir isimlerinde kafa karışıklığı yaşayabiliyoruz. Öyleyse alfabemizde sık kullandığımız ş harfi ile başlayan şehir adı nelerdir bu yazımızda beraber bakalım.

Ş İle Başlayan Şehir - İçinde Ş Harfi Olan İller ve Şehirler

Ülkemizin eşsiz şehirlere sahip olduğunu ve güzel ülkemizin bir çok şehri olduğunu hepimiz biliyoruz ama buna yeteri kadar hakim olmak istesek de bu çok kolay olmayacaktır. Hem geniş bir yüz ölçümüne sahip bir ülkede yaşamamız hem de 81 ilden oluşması da işleri kolaylaştırmıyor.

Ş İLE BAŞLAYAN ŞEHİR

Ş ile şehir isimlerine baktığımız zaman diğer harflere kıyasla daha az bir liste ile karşılaşmaktayız. Ülkemizde Ş harfi ile başlayan sadece 2 şehir bulunmaktadır. İşte, Ş ile başlayan şehir isimleri ve hangi bölgede bulundukları;

  • ŞANLIURFA: Eski adı ile Urfa olarak karşımız çıkan bu şehir ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. Şanlıurfa şehri ülkemizin en kalabalık 9.şehri olarak bilinmektedir.
  • ŞIRNAK: ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Şırnak ilimiz özellikle sınırda bulunması ve Irak/Suriye ile komşu olması ile gündeme gelmektedir.

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Ş İle Başlayan Şehir - İçinde Ş Harfi Olan İller ve Şehirler
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