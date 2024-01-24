Ş İle Başlayan Şehir - İçinde Ş Harfi Olan İller ve Şehirler

Ülkemizin eşsiz şehirlere sahip olduğunu ve güzel ülkemizin bir çok şehri olduğunu hepimiz biliyoruz ama buna yeteri kadar hakim olmak istesek de bu çok kolay olmayacaktır. Hem geniş bir yüz ölçümüne sahip bir ülkede yaşamamız hem de 81 ilden oluşması da işleri kolaylaştırmıyor.

Ş İLE BAŞLAYAN ŞEHİR

Ş ile şehir isimlerine baktığımız zaman diğer harflere kıyasla daha az bir liste ile karşılaşmaktayız. Ülkemizde Ş harfi ile başlayan sadece 2 şehir bulunmaktadır. İşte, Ş ile başlayan şehir isimleri ve hangi bölgede bulundukları;