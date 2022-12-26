S İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu S İle Biten Kelimeler Listesi

Oldukça zengin bir dil olan Türkçemizde sonu s ile biten kelimeler oldukça fazladır. Alfabemizin 22. harfi olan S ile biten kelimeler hangileridir biliyor musunuz? Küs, yas, ofis, mühendis gibi kelimeler s ile biten kelimelere örnek olarak gösterilebilir. S harfi ile biten kelimelerle ilgili, s ile biten 5 harfli kelimeler ile ilgili araştırdığınız her şey yazımızda. S harfi ile biten kelimeler nelerdir merak ediyorsanız cevabı bu yazının devamında!

S İle Biten Kelimeler

Zenginliklerle dolu Türkçemizde sonu s ile biten kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Peki sonu s ile biten kelimeler nelerdir? Dilimizde has, yas, sus, küs, klas, ofis, ders, pres, ateşkes, Bitlis, abaküs, baypas, abes, boks, abes, üs, şans, mars, prens, prenses gibi hem Türkçe hem de yabancı kökenli birçok kelime s harfli ile bitmektedir.

S İle Biten 5 Harfli Kelimeler

Halis, bahis, adres, atlas, ajans, anons, Abbas, avans, elmas, enfes, fetüs, hadis, hapis, husus, hevesi fokus, göğüs gibi sonu s ile biten birçok farklı 5 harfli kelime de bulunmaktadır.