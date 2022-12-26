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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:32 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:33

Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Şa İle Biten Kelimeler Listesi

Şa ile biten kelimeler nelerdir sorusu özellikle kelime oyunları oynayan bireylerin internet üzerinde yanıtını aradığı sorular arasında yer alır. Türkçede kısa ve uzun sonu şa ile biten kelimelerin sayısı başka hecelere göre oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle oyun oynanırken bu kelimelerin akıllara gelmemesi ve şa ile biten kelimelerin araştırılması oldukça doğaldır. Biz de sizler için sonu şa ile biten kelimeleri araştırdık ve bu yazımızda derledik.

Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Şa İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçemiz kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olsa da son hecesi şa olan yalnızca 26 kelime bulunur ve sonu şa olan bu kelimelerin bazıları "Gaziosmanpaşa, bayrampaşa…" gibi özel isimler olarak karşımıza çıkar. Özel isim haricinde de kelimeler olsa da oldukça kısıtlı sayıda olduğundan direkt olarak örneğin bir oyun esnasında akıllara gelmeyebilir. Bu nedenle oyun oynayan kişiler internet üzerinde kısa ve uzun sonu şa ile biten kelimeleri araştırırlar.

Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Hepimizin oynadığı pek çok kelime oyunu bulunur. Sonu şa ile biten kelimeleri bilmek bu oyunlarda elde edilecek bazı başarılar anlamına gelebilir. Tükçede sonu şa ile biten toplam 26 adet kelime bulunur. Türkçe araştırmalarda ve kelime oyunlarında bu kelimeler işinize yarayabilir. Sonu şa ile biten kelimelerden bazıları;

  • Şa ile biten 4 harfli kelimeler: İfşa, inşa, maşa, paşa, yaşa

  • Şa ile biten 7 harfli kelimeler: kargaşa, karmaşa, Lefkoşa

  • Şa ile biten 8 harfli kelimeler: Gazipaşa, münakaşa

  • Şa ile biten 9 harfli kelimeler: Kemalpaşa, ortaklaşa

  • Şa ile biten 10 harfli kelimeler: Bayrampaşa

  • Şa ile biten 13 harfli kelimeler: Gaziosmanpaşa

Sonu şa ile biten bu kelimelerden bazıları özel isim olsa da pek çok oyunda ve konuda bu özel isimler de işe yarayacaktır. Bu nedenle bilmekte fayda vardır.

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Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Şa İle Biten Kelimeler Listesi
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