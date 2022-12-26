Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Şa İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçemiz kelimeler bakımından oldukça zengin bir dil olsa da son hecesi şa olan yalnızca 26 kelime bulunur ve sonu şa olan bu kelimelerin bazıları "Gaziosmanpaşa, bayrampaşa…" gibi özel isimler olarak karşımıza çıkar. Özel isim haricinde de kelimeler olsa da oldukça kısıtlı sayıda olduğundan direkt olarak örneğin bir oyun esnasında akıllara gelmeyebilir. Bu nedenle oyun oynayan kişiler internet üzerinde kısa ve uzun sonu şa ile biten kelimeleri araştırırlar.

Şa İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Hepimizin oynadığı pek çok kelime oyunu bulunur. Sonu şa ile biten kelimeleri bilmek bu oyunlarda elde edilecek bazı başarılar anlamına gelebilir. Tükçede sonu şa ile biten toplam 26 adet kelime bulunur. Türkçe araştırmalarda ve kelime oyunlarında bu kelimeler işinize yarayabilir. Sonu şa ile biten kelimelerden bazıları;

Şa ile biten 4 harfli kelimeler: İfşa, inşa, maşa, paşa, yaşa

Şa ile biten 7 harfli kelimeler: kargaşa, karmaşa, Lefkoşa

Şa ile biten 8 harfli kelimeler: Gazipaşa, münakaşa

Şa ile biten 9 harfli kelimeler: Kemalpaşa, ortaklaşa

Şa ile biten 10 harfli kelimeler: Bayrampaşa

Şa ile biten 13 harfli kelimeler: Gaziosmanpaşa

Sonu şa ile biten bu kelimelerden bazıları özel isim olsa da pek çok oyunda ve konuda bu özel isimler de işe yarayacaktır. Bu nedenle bilmekte fayda vardır.