Kişilerin günlük hayatlarının bir parçası olan kelimelerin başında saat kelimesi gelmektedir. Gün içerisinde geçirilen süreyi tanımlayan saat kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı ise zamanı ölçemeye yarayan alet olarak karşımıza çıkıyor. İki farklı zaman arasında geçen süreyi tanımlayan saatin eş anlamlı kelimeleri ise kişilerin merak ettiği konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Saat kelimesinin eş anlamlısını merak edenler TDK ya da internet üzerinden araştırma yaparak bu kelimeleri günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanıyor. İşte Saat eş anlamlısı nedir? Saat kelimesinin eş anlamlısı nedir?

SAAT KELİMESİNİN ANLAMI

Saat kelimesi, zamanı ölçmeye yarayan alettir. İki zaman arasında geçen süreyi tanımlar. Saat aynı zamanda kadınlar ve erkekler için kola takılan bir aksesuara da isim verir. Evlerde masa üstü ve duvar gibi çeşitleri olan aksesuara da saat ismi verilir. Saatler salise, saniye ve dakikalardan meydana gelir. 60 saniye 1 dakika, 60 dakika ise 1 saate karşılık gelir.

SAAT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İki zaman arasındaki süreyi tanımlayan saatin farklı eş anlamlı karşılıkları vardır. Yazılışları farklı olsa da süre, vakit ve sayaç saat kelimesinin eş anlamlıları olarak karşımıza çıkar.

SAAT KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Kış ayı saat uygulaması kaldırıldığı için işe gidenler ve öğrenciler karanlıkta sokağa düşüyordu.

Eve gelme saatini biraz kaçırsa işlerini geciktiriyordu.

Tiyatronun saatini kaçırdığı için girişe yetişemedi.

Saatleri bir saat geriye almayı unuttuğu için işe geç kalmıştı.

SAAT EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Vakit gitme vaktidir!

Zamanı iyi kullanamadığı için sınavda soruları yetiştiremedi.

Atletizmde en kısa süreyi yaparak tarihe geçti.

Sınavı başlatan sayaç bozulduğu için biraz gecikme yaşandı.

SAAT İLE İLGİLİ DEYİMLERİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI