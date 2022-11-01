Saat Kaç Heceli? TDK Yazım Kurallarına Göre Saat Hecelerine Nasıl Ayrılır?

Saat hecelerine nasıl ayrılır diye düşünenlerin, bunun zor olmadığını bilmelidir. Seslemlerin (hece), Türkçe dil kurallarına uygun bir şekilde ayrılmaları gerekir. Bundan dolayı, saat kaç heceli sorusu öğrenciler ve diğerleri tarafından sıkça sorulur. Dil bilgisi kurallarına hakim olmak isteyenler veya sınavlara hazırlananlar için kelimeleri doğru hecelemek önemlidir. En çok merak edilenlerden biri ise saat nasıl hecelenir sorusudur. İşte saatin heceleri hakkında merak edilenler…

Saat Kaç Heceli?

Heceler, kelimelerin temel birimi olan harflerin tek bir seferde ağızdan çıkması olayıdır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre, her hecede sadece tek bir ünlü harf yer alabilir. Hece sadece, ünlü ve ünsüz harflerin birleşmesi sonucu meydana gelir. Minimum bir harf, maksimum 4 harf olmalıdır. Bir cümlenin sahip olduğu hece sayısı, aynı zamanda o cümlenin ünlü harf sayısını da gösterir. Saat kelimesinin doğru hecelenmesi birçoğu için düşündürücü olabilir. Fakat, temelde çok basittir. İki heceden oluşan bu kelime, aslında Arapça kökenlidir ve iki ünlü ile iki ünsüz harften oluşur. Hecelemesi ise şu şekildedir:

SA - AT

Hece Çeşitleri Nelerdir?

Aşağıda, daha iyi anlaşılması için hece çeşitleri verilmiştir.

Sadece tek ünsüz harften meydana gelen hece : a - da

Sadece tek ünlü ve tek ünsüz harflerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hece : es - ra, ay - na

Sadece bir ünlü, iki ünsüz harften meydana gelen hece : ast, aşk, alt

Sadece bir ünsüz ve bir ünlü harfe sahip hece: ay - va, ya - pı

Sırasıyla bir ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüz harften meydana gelen hece: ha - yat, ka - pak

Sırasıyla bir ünsüz, bir ünlü, iki ünsüz harfli hece : Türk, kulp, gayb, kırk

Sırasıyla iki ünsüz, bir ünlü ve bir ünsüz harfin birleşmesi sonucu ortaya çıkan hece: fren, tram - vay

Sırasıyla iki ünsüz, bir ünlü ve iki ünsüz harfin oluşturduğu hece: prens, frenk