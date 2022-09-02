Saat Kısaltması Nedir? Saatin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Zaman birimleri hayatın her alanında kullanılıyor. Hemen herkes gündelik hayatta en az bir kez "saat kaç?" sorusunu birine yöneltiyor. Saatin bu denli çok kullanılması aynı şekilde yazım diline de yansıyor ve saat kısaltması nedir? sorusuna cevap aranıyor. İçeriğimizde Saatin kısaltması nasıl yazılır? Sorusuna yanıt verdik ve saat kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Konusuna da değindik.

SAAT KISALTMASI NEDİR?

Kısaltmalar yaşamda büyük önem taşır. Hem okumada hem yazımda akıcılığı sağlamak ve zamandan kazanmak için kısaltmalara rağbet gösterilir. Saat de en sık kısaltması kullanılan kelimelerden bir tanesi olduğu için saatin kısaltması nasıl yazılır? Sorusu güncelliğini her zaman korumakta. Peki ya saatin kısaltmasının sonuna nokta konulur mu?

Saat kelimesinin kısaltmasını yazarken genellikle düşülen hatalardan biri "s" olarak saati kelimesini kısaltmaktır. "S" kelimesi saatin değil, saniye biriminin kısaltmasıdır. Bu en çok bilinen yanlışlardan biri olduğu için bu durumun altını çizmek önemli. Aynı zamanda yapılan bir diğer yanlış da "st." Kısaltmasıdır. Saatin kısaltması her ikisi de değildir.

SAATİN KISALTMASI NASIL YAZILIR?

Genellikle saatin kısaltmasını resmi evraklarda ve önemli belgelerde kullanırız. Hayatımızı kolaylaştıran kısaltmalar saat kelimesinde de geçerlidir. Saat kelimesinin kısaltması "sa." şeklindedir. Sa. Kelimesinin sonuna nokta koyup ardından saat bildirildiği zaman doğru bir kullanım yapılmış olur.

Fakat unutulmamalıdır ki saat aynı zamanda bir cihaza verilen isimdir. Sa. Kısaltması bir zaman birimi olan saatin kısaltmasıdır. Eğer cihaz olan saatten bahsedilecekse ve kısaltma olarak sa. Kullanılıyorsa karşıdaki kişi çok yüksek ihtimalle bir zaman birimi olan saatten bahsedildiğini düşünecektir.