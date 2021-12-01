Saat yönünün tersine dönen gezegen hangisidir? Gezegenler ne tarafa doğru döner?

Güneş ve Güneş'in etrafında elips yörüngelerde dolanan gezegen, uydu, kuyruklu yıldız, meteor, asteroit gibi gökcisimlerinin oluşturduğu topluluğa gezegenler olarak adlandırılmaktadır. Gezegenler içerisinde araştırılmayı bekleyen milyonlarca bilgi olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden de gezegenler tarih boyunca araştırılmaya devam edilmiştir. Gezegenlerin dönüş hızı, yönü, sıcaklığı gibi birçok konu araştırmalar arasındadır.

GEZEGENLER NE TARAFA DOĞRU DÖNER?

Güneş sitemindeki gezegenler saat yönünün tersine doğru döner. Yani batıdan doğuya doğru dönmektedirler. Gezegenlerin kendi etraflarında dönme sebebi ve yönü ise, çekirdeklerinin dönüş yönünden dolayı kaynaklanmaktadır. Çekirdek sağa dönüyor ise, gezegen komple sağa döner, çekirdek sola dönüyor ise gezegen komple sola dönmektedir.

SAAT YÖNÜNÜN TERSİNE DÖNEN GEZEGEN

Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin çoğunun dönüş yönü saat yönünün tersine doğrudur. Güneş Doğu'dan doğup Batı'dan batması, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşünün saat yönünün tersine doğru olmasından kaynaklıdır. Saat yönünün tersine dönen gezegenler; Merkür, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn ve Neptün'dür.

SAAT YÖNÜNDE HAREKET EDEN GEZEGEN

Venüs ve Uranüs gezegenleri diğer gezegenlerden farklı olarak saat yönünde dönmektedirler.

KENDİ EKSENİ ETRAFINDA DÖNEN GEZEGEN

Güneş sisteminde kendi ekseni etrafında dönen gezegenin ismi Jüpiter'dir. Jüpiter, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni. Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Jüpiter ayrıca en hızlı dönen gezegen olarak bilinmektedir. Dönüş hızı değerinin kutuplardaki dönüş hızı ile hemen hemen aynı olduğu tespit edilmiştir. Jüpiter bu yönüyle en ilginç gezegenlerden bir tanesidir.

YAN YATMIŞ VARİL GİBİ DÖNEN GEZEGEN

Uranüs, neredeyse tamamen yan yatmış bir durumda döner. Çap olarak Güneş Sistemi'nin üçüncü büyük gezegenidir. Uranüs 98 derecelik bir eksen eğimine sahiptir. Gezegenin ekseni neredeyse yörünge düzlemine paralel bir konumdadır.