Saati Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Saat Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Günümüz koşullarında iş hayatından tutunda önemli anlarımıza kadar pek çok detayı planlamamızda faydası bulunan saat kuşkusuz olmazsa olmazlarımızdan biridir. Günün hangi anını yaşadığımızı ve sonraki planlarımızı yönetmemizi sağlayan saat ve icadı için hazırladığımız bu içeriğimizde saat ne zaman, kim tarafından nasıl icat edildi bu konulara bir göz atacağız.

Saati Kim İcat Etti? Nasıl Ortaya Çıktı?

Popüler kültürün etkisiyle değişmeye başlayan pek çok şey gibi üzerimizde, ofislerimizde ve evlerimizde kullandığımız saatlerin ana sistemi hiç değişmiyor. Dijital ya da analog olarak pek çok ortamda kullandığımız ve hayat akış planlamamızın önemli parçalarından biri olan saat tahmin edeceğiniz üzere yüzyıllar öncesine ait icatlardan biridir. Elbette günümüz koşullarındaki gibi olmayan fakat ana mantığı aynı olan saati kim icat etti diye küçük bir araştırma yapacak olursa yazılı kaynaklar bizi M.Ö. 4000'li yıllara götürecektir.

Mısırlıların güneşi kullanarak ortaya çıkardığı saat elbette bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyordu. Keza gün doğu ve batımı üzerinden hesaplanan bu güneş saatleri kapalı havalarda kullanılamıyordu. Sonra yine Mısır'da su saati kullanılmaya başlandı. Farklı kaplara koyulan ve döngüsünü 24 saatte tamamlayan bu su saatini Japonların 10.yüzyılda icat ettiği mum saati izledi. Sonraki süreçlerde kum saati devreye girdi ve mekanik saatin icadıyla günümüzdeki saatlerin temelleri atıldı.

Modern Saati Kim Buldu, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Tarih sahnesinde bulunan her topluluk için oldukça önemli olan zaman kavramı farklı formlarda icatlar ile ilerleyerek günümüzdeki haline ulaştı. 1300'lü yıllarda başlatılan mekanik saat düzeneği 1524 yılında ortaya koyulan ilk kurmalı saat olarak Alman bir kilit ustası olan Peter Henlien tarafından icat etti.

O yıldan sonra farklı versiyonları çalışılan saatler sarkaçlı olarak üretilmeye başlandı. Pille çalışan kuvars saatlerin icadı ise 1927 yılına dayanıyor. 1970'lerde elektronik saatlerin üretimiyle daha da farklılaşan saat modelleri günümüzdeki akıllı saat teknolojisine 1980 ve sonrasında ulaştı ve durmadan ilerlemeye devam etti.