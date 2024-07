SABAH uluslararası öğrencilere de kılavuz oldu

2009'da 30 bin olan Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 15 yılda 11 kattan fazla arttı. Türkiye'de bugün itibarıyla 338 bin 161 yabancı öğrenci eğitim alıyor. Bu rakamlarla Türkiye, dünyada uluslararası öğrenci okutan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye'nin hedefi yakın zamanda bu sayıyı 500 bine, uzun vadede ise 1 milyona çıkarmak. Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısını artırma ve bu anlamda dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerin arasına girme hedefi kapsamında SABAH Gazetesi de önemli bir misyon üstlendi. SABAH'ı da bünyesinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, 3 yıl önce yabancı ülkelerdeki üniversite adaylarına Türkiye'yi ve Türk yükseköğretim sistemini tanıtmak amacıyla "Study in Türkiye" projesini başlattı. Tam 8 ülkede Türkiye'nin üniversitelerini tanıtan gazeteler çıkarıldı. 2 yıldır haziran aylarında hazırlanan gazeteler, dağıtıldığı ülkenin kendi diline çevrilerek yayımlanıyor."Study in Türkiye" adıyla yayımlanan 24 sayfalık gazetelerde uluslararası öğrencilerin Türkiye ve Türk eğitim sistemiyle ilgili merak ettiği bütün ayrıntılar yer alıyor. "Study in Türkiye" Ürdün, Endonezya, Nijerya, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Katar ve Karadağ'da yayımlandı. Study in Türkiye'nin ilk toplantısı 3 yıl önce Turkuvaz Medya Center'da yapıldı. Türkiye'ye daha fazla yabancı öğrenci çekmek, Türkiye'yi daha etkin bir şekilde tanıtmak için daha fazla neler yapılabileceği masaya yatırıldı. Toplantıya Türkiye'nin dört bir tarafından üniversite rektörleri, dekanlar ve akademisyenler katıldı.Ardından Ticaret Bakanlığı, Hizmet İhracatçıları Birliği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlarla bire bir görüşmeler düzenlendi. Her bir toplantıda Türk üniversitelerini yurtdışında daha etkin tanıtabilmek adına fikirler tartışıldı.Study in Türkiye projesinin altyapısındaki tüm çalışmaların ardından ilk gazeteler 20 Haziran 2023'te Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Karadağ, Nijerya, Ürdün ve Özbekistan olmak üzere toplam 8 ülkede kendi dillerinde yayımlandı. "Study in Türkiye", yayımladığı ülkenin en prestijli gazeteleriyle birlikte dağıtıldı. Bu yıl ise 14 Haziran'da, yine tam 24 sayfa basılan Study in Türkiye'de Türk eğitim sistemiyle ilgili tüm detaylar ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.yandan Türkiye'nin eğitim ihracatı potansiyelini de değerlendirmek ve daha üst seviyeye taşımak için Turkuvaz Medya Merkezi'nde Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi düzenlendi. 29 Aralık 2022'de 2 gün süren zirvede eğitim ihracatı da tüm boyutlarıyla konunun uzmanları tarafından tartışıldı. Toplantıya dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. YÖK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Göktaş, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Mustafa Aydın, HİB Eğitim Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Erhan gibi isimlerin de katıldığı zirvede "Yükseköğretimin Uluslararasılaşması ve Eğitim Hizmetleri İhracatına Yönelik Destekler" başlığıyla bir de panel düzenlendiHizmetihracatının alt kalemlerinden biri olan eğitim sektörü tüm dünyada 300 milyar doların üzerinde bir hacme ulaşmış durumda. Yabancı öğrenci sayısı bakımdan ilk 10 sırada İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve Polonya gibi ülkeler var. Türkiye son yıllarda bu küresel pazardan önemli bir yere geldi. Yabancı öğrenciden elde edilen gelir yılda 1.5 milyar dolar seviyesinde. Ancak bu rakam sadece eğitimden gelen gelir. Bu rakama öğrencilerin Türkiye içindeki konaklama, yeme içme gibi 1.5 milyar dolar yaşam maliyetleri de eklendiğinde yıllık 3 milyar dolara ulaşıyor. Konunun maddi boyutu bir yana uluslararası öğrenciler Türkiye'nin tanıtımı konusunda da çok önemli bir yere sahip. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri elçileri gibi çalışıyorlar. Türkiye'de eğitim alıp kendi ülkelerinde çok önemli devlet görevlerine gelenler var.