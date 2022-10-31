Sabahattin Ali Nasıl Öldü? Sabahattin Ali Neden ve Nerede Öldü, Mezarı Nerede?

Sabahattin Ali nasıl öldü, anlatılanlara göre Türkiye'den kaçarken öldürülmüştür. Yaşanan bu ölüm olayının arkasında siyasi nedenler vardır. Bu nedenle Sabahattin Ali neden öldü konusu net bir cevap içermektedir. Sabahattin Ali yaşadığı dönemde dergilere şiir ve kendine özgü romanlar yazmıştır ve Türk Edebiyatını etkileyen biri olarak görülmektedir. Fakat yazdığı yazıların içeriğinde siyasi tartışmalar yer almaktadır. Sabahattin Ali nerede öldürüldü hakkındaki bilgide siyasi nedenlerden kaçarken olduğudur. Bu nedenle mezarı nerede olduğu da bilinmemektedir.

Sabahattin Ali Nasıl Öldü?

Sabahattin Ali yazar, şair, öğretmen ve tercüman sıfatlarına sahip biridir. Aynı zamanda Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı etkileyen bir kişiliğe de sahiptir. Genellikle yazıları öykü türünde olsa da romanları daha çok göz önünde olmuştur. Romanlarında genellikle aşk ve sevgi konularını işlemiştir. Fakat bu konuları işlerken siyasi tartışmalardan kaçınmamıştır. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna Türk Edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur. Sabahattin Ali öykü ve romanları dışında dergilere de şiir yazmaktadır. Bu dergiler Akbaba ve Çağlayan dergileridir. Aslında Sabahattin Ali edebiyat alanında oldukça verimli işler gerçekleştirmiştir. Yaşadığı siyasal sorunlar nedeniyle birden fazla tutuklanmıştır. Ek olarak mesleğinden de ihraç edilmiştir. Tüm bu nedenlerden kaynaklı ve kendisine açılan davaların olumsuzluğundan kaynaklı Türkiye'yi terk etmek isterken öldürülmüştür.

Sabahattin Ali Neden ve Nerede Öldü, Mezarı Nerede?

Sabahattin Ali yaşadığı siyasi problemler ve açılan davaların kendisinin aleyhine olduğundan kaçmak istemiştir. Bulgaristan sınırından Ulaşmak isteyen Sabahattin Ali sınırı geçemeden Kırklareli'nde öldürülmüştür. Ayrıca iddialara göre Sabahattin Ali öldürüldüğü sırada kitap okuyordu ve bir sopayla defalarca kafasına vurularak öldürülmüştür. Sabahattin Ali'yi öldüren kişi ise Ali Ertekin olarak bilinmektedir. Sabahattin Ali'nin öldürmesindeki gerekçesi ise milli hislerinin tahribinden dolayıdır. Sabahattin Ali'nin ölüm yeri ve ölüm şekli hakkında birçok farklı bilgi yer almaktadır.

Diğer bir yandan ise Sabahattin Ali'nin sınırı geçtiğini sandığını bir yerde yakalanıp ardından da Kırklareli'nde yargılandığı sırada işkenceden öldüğü söylenmektedir. Ayrıca Sabahattin Ali'nin ölümünde siyasi nedenlerin olduğunu savunan kişiler de vardır. Ali Ertekin'in Sabahattin Ali'yi öldürmediği, suçun Ali Ertekin'e atıldığı yönünde iddialar da mevcuttur. Son olarak arkadaşı Aziz Nesin ise Sabahattin Ali'yi MİT'in yani Millî İstihbarat Teşkilatının öldürmediğini iddia ederek Ali'nin kişisel kusurları yüzünden ölüme gittiğini ifade etmiştir. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar Sabahattin Ali'nin mezarının nerede olduğunun bilinmemesine yol açmıştır.