Sabit Terim Nedir? Cebirsel İfadelerde, Binom Ve Polinomda Sabit Terim Bulma

Matematikte polinomlar, giriş ve fonksiyonlar gibi konularda da bu gibi terimsel ifadelerin tanımlamalarına ve açıklamalarına ihtiyaç vardır. Bilinmeyen değerlerin bulunması ve soruların çözüm yollarının bulunması için oldukça elzemdir. Cebirsel ifadelerde, binom ve polinomda sabit terim bulma konuları haberimizi sizler için araştırdık...

Sabit Terim Nedir?

Matematikte bilinen ifadelere yani cebirsel ifadeler içerisinde bilinmeyen terim içermekte olan ifadelerin dışında kalan ifadelere sabit terim ismi verilmektedir. Cebirsel olmayan ifadelerde yer alan mevcut her terim, sabit terim olarak adlandırılmaktadır. Cebirsel ifade içerisinde ve içinde asla bilinmeyen bulunmayan ve de içerisinde harf olmayan her terim, sabit terim olarak adlandırılmaktadır. Cebirsel ifadede bulunan sayı olan sabit terim üzerine örnek olarak;

68x+5y-9 burada bulunan sabit terim –9 olmaktadır.

7 Sınıf Cebirsel İfadeler Sabit Terim Nedir?

Sayı, değişken ve aritmetik işlem barındıran ifadelere, cebirsel ifadeler denmektedir. Örneğin aşağıda bulunan ifadeler birer cebirsel ifadelerdir;

x+3

3x+5y

a+ab

Bu örnekler içerisinde, yani cebirsel ifadelerde sabit terimler sadece sayıdan oluşan terimler olarak bilinmektedir. Cebir; harflerin, sayıların ve şekillerin matematik problemlerinin ifade edilmesi için kullanıldığı bir matematik biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cebirsel, var olan ifadenin iki tarafının aynı anda, eşittir işareti ile (=) bağlanmış olduğu matematiksel bir ifade biçimidir. Örneğin; 3x + 5 = 20 denkleminin sağ tarafı ve 3x +5 sol tarafı cebirsel bir denklem ifadesidir.

Sabit Terim Ne Demek?

Sabit terim, bilinmeyeni olmayan terim olarak bilinmektedir. Bilinmeyenlerin dışında kalan sabit terim ifadesi, en fazla polinom, binom ve fonksiyon konularında karşımıza çıkmaktadır. Cebirsel ifadelerde yer alan ve bilinmeyenlerin dışında olan terimler sabit terimdir. Fakat cebirsel olmayan ifadelerdeyse, her terim zaten sabit terim olarak kabul edilmektedir.

Binom Sabit Terim Bulma

Sabit terim açılımda sabit olmayan terimdir. Sadece bir sayı olması gerekmektedir ve harfli olmayan terim olarak bilinmektedir. Her açılımda sabit terim bulunmayabilir. Eğer sabit terim var ise bir açılımda bulunması gerekmektedir. Binom sabit terim bulma örnekleri soru cevap ile şu şekildedir;

Soru: (2x-y+2) ⁵ binom açılımında sabit terim nedir?

Cevap: x=0 ve y=0 için (0-0+2) ⁵ =2⁵= 32

Binomda Sabit Terim Bulma

Binomda sabit terim bulma hakkında kısaca örnek verilmesi gerekir ise; (a±b)n binom açılımında;