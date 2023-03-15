Sabun kullanımı çok uzun yıllara dayanmaktadır. Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Birçok kişi sabunun neyden elde edildiğini merak etmekte ve konuyla ilgili birtakım araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için sabun petrolden mi elde edilir, sabun petrol türevi mi, neyden elde edilir gibi soruların yanıtlarına yer verdik.

Sabun Petrolden Mi Elde Edilir?

Temizlik malzemeleri arasında ilk sıralarda yer alan sabun, evlerden eksik olmayan bir hijyen ürünüdür. Sabun özellikle kozmetik alanında çok sık kullanılmaktadır. Krem, losyon veya ilaç yapımında sabundan faydalanılmaktadır. Sabun ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak isteyen birçok kişi sabun petrol türevi mi diye merak etmektedir. Sabun petrol türevi değildir. Sert ve yumuşak olmak üzere toplam iki sabun çeşidi mevcuttur. Bunlardan biri normal bilinen beyaz sabun, diğeri ise arap sabunudur. İçerisinde potasyum tuzu olanlar arap sabunu olarak adlandırılırken, içerisinde sodyum tuzu olanlar normal sabun olarak adlandırılmaktadır.

Sabun Petrol Kaynaklı Mıdır?

Sabun, petrol kaynaklı bir madde değildir. Sabun, bitkisel ve hayvansal yağlarından elde edilen yağ asitlerinin tuzları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yağ asitleri ile bir kostik sodanın kimyasal etkileşim sonucu ortaya çıkan yan ürünlerinden biridir. Bitkisel ve hayvansal yağlardan imal edilen sabunun çoğunlukla sıcak presleme ekstraksiyon metoduyla elde edilen değersiz yağlar kullanılır. Sabunun imalatında kullanılan yağlar arasında zeytinyağı, defne yağı, Hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, mısır yağı gibi yağlar yer almaktadır.