Sabuncuoğlu Şerefeddin Kimdir? Sabuncuoğlu Şerefeddin Hayatı, Eserleri Ve Çalışmaları

Osmanlı döneminde var olmuş, önemli işlere imza atarak ün yapmış pek çok önemli zat vardır. Bahsi geçen mühim kimselerden birisi de Sabuncuoğlu Şerefeddin'dir. Geçmişimizin bilim tarihiyle yakından ilgilenen bireyler Sabuncuoğlu Şerefeddin nereli, kimdir ve Sabuncuoğlu Şerefeddin hangi padişahın döneminde yaşamıştır merak etmektedir. Gelin hep birlikte Sabuncuoğlu Şerefeddin kimmiş bakalım...

Sabuncuoğlu Şerefeddin Kimdir?

Sabuncuoğlu Şerefeddin 1385 yılında Amasya'da dünyaya gelmiş, Türk tıp tarihinde oldukça mühim bir yere sahip olan bir cerrah hekimdir. 20 yıla yakın bir süre hekimlik yalan Sabuncuoğlu, cerrahi alanında sürekli çalışmalar yapmış, yeni hekim ve cerrahlar yetiştirmiş ayrıca tıp alanında önemli eserler yazmıştır. Başlıca olarak anatomi, nöroloji, farmakoloji ve panzehir alanlarında çalışmalar yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin 1468 yılında hayatını kaybetmiştir.

Sabuncuoğlu Şerefeddin Hayatı Ve Eserleri

Amasya'da dünyaya gelen Sabuncuoğlu Şerefeddin'in babası ve dedesi hekimdir. Bu iki büyüğünün yanında çırak hekimlik ve öğrencilik yaparak yaklaşık olarak 17 yaşlanırsa hekimlik hayatına adım atmıştır. 15-20 yıl kadar bir süre hekimlik alanında çalışan Sabuncuoğlu 30'lu yaşlarının ortalarında cerrahi alanına yönelmiştir. Cerrahlığın yani sıra anatomi, farmakoloji, nöroloji ve panzehir dallarında önemli çalışmalar yaparak dönemin tıp tarihinin önemli isimleri arasına girmiştir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra Sabuncuoğlu Şerefeddin'in insan sağlığına sunduğu eserleri dönemin tıp çalışmalarında dünya genelinde kullanılmıştır. Bu eserler şunlardır;

Kitabü'l Cerrahiyyeti'l İlhaniyye

Osmanlı döneminin tıp alanında yer alan eşsiz bir cerrahi tıp kitabıdır. Bu eserde Sabuncuoğlu, kendi cerrahi tecrübeleri ve gözlemlerine sıkça yer vermiştir. Cerrahi işlemlerin ve ameliyatların nasıl yapıldığına dair yaklaşık olarak 300 resimli anlatım bulunan bu eserden günümüzde 2'si Türkiye'de 1'i Fransa'da olmak üzere 3 adet vardır.

Akrabadin Tercümesi

13. Yüzyılın başlarında dönemin şehzadelerinden Beyazıt Amasya sancağına çıktığı zaman, Sabuncuoğlu Şerefeddin'den El-Cürcani'nin "Zahire-i Harzemşahi" isimli eserini çevirmesini istemiştir. Bu isteğin üzerine Sabuncuoğlu eserin sadece farmakoloji kısmını çevirmiş ve kendisi de çevirinin yanına 2 bölüm eklemiştir. Eser dönemin ilaçlarının hazırlanışı, etki ve yan etkileri, hangi hastalıklar için kullanacağı üzerine çalışmalar içermektedir.

Mücerrebname

Bu eser Sabuncuoğlu Şerefeddin'in en önemli eseridir. İlaç, zehir ve panzehir çalışmalarına yer verdiği eserine bizzat kendi deneylerini de eklemiştir. Toplam 17 bölümden oluşan eser Türk tıp tarihinde 'ilk Türkçe deneysel tıp ' olarak bilinmektedir.