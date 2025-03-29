Saçma Sapan Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Saçmasapan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dil, yalnızca bilgi aktarmakla kalmaz; aynı zamanda tepki gösterme ve duyguları dışa vurma biçimidir. Konuşma dilinde doğallıkla kullanılan kimi ifadeler, yazılı anlatıma geçtiğinde dilin kurallarına boyun eğer. Deyimleşmiş söz gruplarında, halk arasında yerleşmiş şekil bazen yazım kurallarının dışına taşabilir. Saçma sapan nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce doğru yazımını öğrenmenin, dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmamıza yardımcı olacağını söyleyebiliriz.

Saçma Sapan Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu ifadenin doğru yazımı "saçma sapan" şeklindedir, yani ayrı yazılır. TDK'nin yazım kurallarına göre, ikilemeler ayrı yazılır. "Saçma sapan" kelime grubu da bir ikileme olduğu için ayrı yazılması gerekmektedir. "Saçma sapan", kendi içinde bir anlam bütünlüğü taşısa da birleşik bir sözcük değildir; dolayısıyla bitişik yazımı yazım hatası sayılır.

TDK'ye Göre Saçmasapan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "saçma sapan" kelime grubu ayrı yazılır. Yani, "saçmasapan" şeklinde bitişik bir yazım yanlıştır. "Saçma sapan" kelime grubu, tekrar yoluyla kurulan ikilemelerdendir. İkilemeler, anlamı pekiştirmek veya güçlendirmek için kullanılan kelime gruplarıdır ve TDK'nin yazım kurallarına göre ayrı yazılır.