Sadabat Paktı Nedir? Sadabat Paktı Üyeleri ve Ülkeleri Kimler, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu, Tarihi ve Amacı Ne?

Sadabat Paktı nedir diye baktığımız zaman tarihteki önemini ve Sadabat Paktının amacını da bilmemiz gerekmektedir. Birbiri ile yakın tarihli olan iki anlaşma Balkan Antantı ve Sadabat Paktının ortak amacı nedir sorusu da cevabı merak edilen bir diğer tarih konusudur. Hem Sadabat Paktı ne zaman, tarihi ne sorusunu cevaplandırmak hem de Sadabat Paktı üyelerinden bahsetmek için bu yazımızı ve detaylarını sizin için hazırladık. Sadabat Paktı amacı ve Sadabat Paktı üyeleri ile ilgili en detaylı bilgiler için yazımızın detaylarına birlikte geçelim.

Sadabat Paktı Nedir?

Sadabat Paktı saldırmazlık anlaşması olarak da bilinen bir pakttır. Türkiye'nin de imzalayan devletlerden biri olduğu Sadabat Paktı, imzalayan devletlerinin kendi güvenlik ve sınır sorunlarını çözmeleri ve devletlerin birlikte hareket etmesini içeren bir antlaşmadır.

Sadabat Paktı Amacı

Ülkelerin bağımsızlıklarını ve sınır sorunlarını çözmek ve kalıcı çözümler getirmek için toplanıp imzalanan bir anlaşma olarak karşımıza çıkar Sadabat Paktı. Ortak çıkarları çerçevesinde Türkiye, İran, Irak ve Afganistan tarafından imzalanan ve "saldırmazlık paktı" olarak da karşımıza çıkan Sadabat Paktı amaçları şöyledir;

Paktı imzalayan devletler arasında yaşanan sınır sorununa kalıcı olarak çözüm bulmak. İmzalayan ülkelerin kendi bağımsızlıklarını ortaya koyma isteği. İtalya'nın sömürge isteği ve ısrarı.

Balkan Antantı ve Sadabat Paktının Ortak Amacı Ne?

1934 yılında imzalanan Balkan Antantı ile 1937 yılında imzalanan Sadabat Paktı farklı devletler tarafından imzalanmış olsa da bazı ortak amaçları ve noktaları bulunmaktadır. Balkan Antantı işe Sadabat Paktı arasındaki ortak amaç ise aşağıdaki gibidir;

İmzalanan Balkan Antantı ve Sadabat Paktında dikkat çeken nokta sınırların güvenliğinin sağlanması ve devamlı olmasıdır. Antlaşmayı imzalayan devletler hem Balkan Antantında hem de Sadabat Paktında birbirlerinin sınır güvenliklerine yapılacak herhangi bir saldırıda yardım edecek ve saldırı altındaki ülkeyi savunacaklardır.

Sadabat Paktı Ne Zaman, Tarihi Ne?

Sadabat Paktı üyeleri olarak karşımıza çıkan devletler Türkiye, İran, Irak ve Afganistan'dır. Sadabat paktı ile ilgili en çok merak edilen ve araştırılan sorulardan biri de hangi ülkede imzalandı sorusudur. Sadabat Paktı 8 Temmuz 1937 yılında İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Sadabat sarayında imzalanan bir antlaşmadır.