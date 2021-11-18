Gün içerisinde çevremizden, okuduklarımızdan ve duyduklarımızdan pek çok kelime ile karşılaşırız ve bunların anlamlarını merak ederiz. Sözlükler ve internet üzerinden yapılan bu araştırmalar ile kelimelerin eş anlamlılarını da bulmak isterler. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı, anlamları ise aynı olan kelimelerdir. Kullanımı ile kişilerin kelime dağarcığının zenginliğini gösterir. Bu yüzden sadece kelimesi yerine eş anlamlısını kullanmak isteyen kişiler için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz. İşte, Sade eş anlamlısı nedir? Sade kelimesinin eş anlamlısı.

Sade kelimesinin anlamı

Sade kelimesi, gösterişli olmayan, süsü ya da püsü olmayan düz maddeleri ve kişileri ya da olayları tanımlamak için kullanılır. Sade kelimesinin kökeni de Türkçe değil Farsçadır. Farsçadan dilimize yerleşen ve günümüzde sıkça kullanılan bu kelime bir kıyafeti nitelendirirken de kullanılabilir. Genel olarak sıfat halinde cümle içerisinde kullanılır.

Sade kelimesinin eş anlamlısı

Gösterişli olmayan, süsü ya da püsü olmayan durumları nitelemek için kullanılan sade kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de cümle içerisinde kullanılabilir. Gösterişsiz, düz ve yalın kelimeleri cümlede sade yerine kullanılabilecek kelimeler olarak karşımıza çıkar. Bu kelimeler sade yerine kullanıldığı takdirde cümlede anlam bozukluğuna neden olmaz. Kişiler sade kelimesi yerine düz, yalın ve gösterişsiz kelimeleri gönül rahatlığı ile kullanabilir.

Sade kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Çok sade bir gelinlik olmasına rağmen tüm dikkatleri üstüne çekti.

Sade kahve içmeyi her zaman severdi.

Balo gecesi çok sade olmayan bir kıyafet giydi.

Sade tarzını kenara bırakarak canlı renkleri tercih etti.

Sade kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Yalın, gösterişsiz ve düz kelimeleri sade kelimesinin eş anlamlıları olarak kullanılır. Bu kelimeler ile doğru cümle kullanımı şu şekilde olabilir: