Sade Zıt Anlamlısı Nedir? Sade Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Sade kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bu nedenle bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bunların haricinde sade kelimesinin pek çok anlamı bulunmaktadır. İçerdiği anlamlar bakımından mecaz, terim ve gerçek anlamların hepsini barındırmaktadır.

SADE KELİMESNİN ANLAMI NEDİR?

Sade kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda karşımıza oldukça zengin bir kelime çıkmaktadır. Bunun nedenlerinden biri de çok genel bir anlamı ifade etmesidir. Bunun yanında bazı mecaz ve terim anlamlarıyla da anlam dağarcığı genişlemiştir. Bu bilgilere bakarak sade kelimesinin anlamları şunlardır:

Süsü püsü olmayan, süsten ve gösterişten uzak olan, süssüz, gösterişsiz, yalın.

(börek vb. gibi yiyecekler için) İçine iç konulmamış.

(kahve için) Şekersiz.

(anlatım için) Bütün sözcükleri yerli yerinde kullanılmış ve anlaşılır olan, süssüz, yalın.(yazın terimi)

Ancak, yalnız, sadece, yalnızca.

Değersiz, önemsiz.(mecaz anlam)

Yağsız.

SADE KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarıda sade kelimesinin anlamlarından bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi anlam çeşitliliği oldukça fazla olan bir kelimedir. Bunun yanında sade kelimesinin anlam ilişkisi de oldukça kuvvetlidir. Tüm bunların nedeni çok genel bir ifade olmasıdır. Anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. Bu bağlamda sade kelimesinin zıt anlamlıları 'gösterişli, cafcaflı, görkemli' kelimeleridir. Tüm bunları daha iyi kavramak için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Sade bir dondurma yesek de kendimize gelsek ne iyi olur.

Gösterişli insanlar toplum tarafından asla sevilmezler.

İlk tanıştığımızda beni cafcaflı sözleriyle kandırmıştı.

SADE KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Sade kelimesi içerdiği anlamlar ve anlam ilişkileri sebebiyle pek çok kelimeyle etkileşim halindedir. Sade kelimesine benzer kelimeler şunlardır: