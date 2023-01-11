Sadri Ertem Kimdir? Sadri Ertem Hikayeleri, Eserleri, Kitapları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Sadri Ertem, İstanbul 'da doğmuş, yazarlık serüvenin de ilerlerken birçok işle uğraşmış ünlü bir yazarımızdır. Sadri Ertem 'in eserleri ve romanlarında kullandığı dil, birçok okuyucuyu kendisine çekmiş ve edebi anlamda ün kazanmasına sebep olmuştur. Sadri Ertem hangi akım ve toplulukta yer alıyor diye merak ediyorsanız, eleştirel gerçeklik akımının önde gelen yazarları arasında edebiyat tarihinde önemli yer kaplar. Ayrıca Sadri Ertem, bir dönem milletvekilliği pozisyonunda da görev almıştır. Sadri Ertem kimdir gelin beraber daha ayrıntılı inceleyelim.

Sadri Ertem Kimdir

Sadri Ertem, felsefe bölümünden mezun olup, felsefe öğretmenliği yapmış bir yazardır. Aynı zamanda Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazı işi müdürlüğü yapmış, fakat bunlarla uğraşırken edebi anlamda da kendisini geliştirmeyi unutmamış. "Genç Yolcular" adlı eseriyle gerçeklik akımının ilk eserlerinden birini çıkartan yazar olarak da bilinir. Öykü ve romanlarında genelde sanayileşme sorunlara, toplumsal değişimlere, tüccar-köylü ve patron-işçi konularına yer vermiştir. Batı taklitçiliğinden hiç haz etmeyen bir yazardır. Hatta aksine bu taklitçiliği kitaplarında eleştirmiştir. Yaşadığı yıllarda öykü, roman, anı ve gezi gibi türlerde eseler vermiş ve bunu günümüze kadar getirmeyi başarmış bir yazardır.

Sadri Ertem Hayatı

1898 yılında İstanbul 'da dünyaya gelen yazarımız, babasının subay olmasından dolayı çocukluğunu Anadolu ve Rumeli kentlerinde geçirmiştir. Liseyi de "İstanbul Sultanisi" 'nde(1914) okumuştur. İlk yazısını bu yıllarda yazmıştır. Yazdığı bu yazı, o dönemin önde gelen gazetelerinden birisi olan "Tercüman-ı Hakikat" gazetesinde yayınlanmıştır. Mezun olduktan sonra üniversite olarak Darülfünun Felsefe Bölümünü(1920) tercih etmiş ve buradan da başarılı bir şekilde mezun olmayı başarmıştır. Bundan sonra ise çeşitli okullarda felsefe hocalığı yaptı. Kurtuluş Savaşı zamanlarında ise Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Gün gazetelerinde yazı işi müdürlüğü yapmıştır. Ayrıca "Son Telgraf" gazetesinde de başyazarlık yapmıştır.

Eleştirel gerçeklik akımının önde gelen yazarlardan birisi olarak da edebiyat kitaplarında yerini almıştır.

13 Kasım 1943'te Ankara 'da hayata gözlerini yummuştur.

Sadri Ertem Eserleri, Hikâyeleri ve Kitapları

Hikâyeleri:

Silindir Şapka Giyen Köylü (1933)

Bacayı İndir Bacayı Kaldır (1933)

Türk İnkılâbının Karakterleri (1933)

Korku (1934)

Bay Virgül (1935)

Bir Şehrin Ruhu (1938)

Bacayı İndir Bacıyı Kaldır (1939)

Romanları:

Çıkrıklar Durunca (1931)

Bir Varmış Bir Yokmuş (1933)

Düşkünler (1935)

Yol Arkadaşları (1945)

Gezi ve Anıları:

Sovyet Rusya Hatıralarım (1932)

Bir vagon penceresinden (1934)

Sadri Ertem Edebi Kişiliği