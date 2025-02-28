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Giriş Tarihi: 28.2.2025 11:46 Son Güncelleme: 28.2.2025 11:46

Safra Kesesi Ne Tarafta? Safra Kesesi Nerede Yer Alır, Sağ Mı Sol Mu?

Safra kesesi, diğer adı ile öd kesesi; bazı omurgalı canlılarda yer alan bir organdır. Karaciğerde üretilerek bağırsağa dökülen salgıya ise safra adı verilir. Safranın, ince bağırsağa salınmadan önce depolandığı ve konsantre edildiği içi boş ve küçük olan bir organ olarak bilinir. Normal beslenen, sağlıklı yetişkinlerin karaciğerinde her gün, yarım ila bir litre arasında değişiklik gösteren miktarlarda safra üretilir. Üretilen safra, safra kanalı ile on iki parmak bağırsağına dökülür. Böyle bir göreve sahip organı tanımak için safra kesesi ne tarafta, safra kesesi nerede yer alır, sağ mı sol mu gibi soruların yanıtı bilinmelidir.

Safra Kesesi Ne Tarafta? Safra Kesesi Nerede Yer Alır, Sağ Mı Sol Mu?

Safra kesesi ya da öd kesesi, armut şeklindedir. Kesenin yapısı ve konumu ise hayvan türleri arasında çeşitli farklılıklar gösterebilir. Safra kesesi, karaciğer tarafından üretilen safrayı ortak hepatik kanal yolu ile alır, ardından depolar. Safranın, yağları sindirmesi gerekir ve bunun için on iki parmak bağırsağa salınması için ana safra kanalından salınır. Şekli ve yeri canlılar arasında değişiklik gösterdiği için; safra kesesi ne tarafta, safra kesesi nerede yer alır, sağ mı sol mu gibi soruların yanıtlarının bilinmesi önemlidir.

Safra Kesesi Ne Tarafta?

Safra kesesi, insanlarda armut şeklinde olarak, karnın sağ üst tarafında yer alır. Ayrıca karaciğerin alt yüzüne yapışık bir konumdadır ve 7 ila 10 cm arasında uzunluğa sahiptir. Safra kesesinin kapasitesi ise yaklaşık olarak 50 mililitredir.

Safra kesesinin temelde iki fonksiyonu vardır; karaciğerde ayrıştırılan maddelerin vücuttan atımını sağlar ve yağlar ile yağda eriyen vitaminlerin emilimini gerçekleştirir.

Safra Kesesi Nerede Yer Alır, Sağ Mı Sol Mu?

Safra kesesi insan vücudunda, karnın sağ tarafında ve karaciğerin hemen altında yer alır. Bağırsaklara sağladığı sarı ve yeşil renkteki safra ile vücudun sindirim görevine katkı sağlar.

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Safra Kesesi Ne Tarafta? Safra Kesesi Nerede Yer Alır, Sağ Mı Sol Mu?
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