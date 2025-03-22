Sağ Salim Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sağsalim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede sıkça kullanılan ikilemeler anlatımı güçlendiren ve pekiştiren yapılar arasında yer alır. Genellikle kelime tekrarları, zıt anlamlı sözcükler veya ses benzerliği yoluyla oluşturulan ikilemeler günlük dilde olduğu kadar yazı dilinde de yaygın olarak kullanılır. Ancak bu yapıların yazımı konusunda hatalar yapılabilmektedir. Bu noktada en çok sorulan sorular ise sağ salim nasıl yazılır ve TDK'ye göre sağsalim ayrı mı bitişik mi yazılır olmaktadır.

Sağ Salim Nasıl Yazılır?

İkilemelerin yazımı Türkçede sıkça kafa karışıklığına neden olmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ikilemeler genellikle ayrı yazılır ve iki kelime arasında herhangi bir noktalama işareti konmaz. Sağ salim ifadesi de bu kurala dahildir ve ayrı yazılması gereken bir ikilemedir.

Ancak birçok kişi bu yapıyı yanlış bir şekilde "sağsalim" şeklinde, bitişik olarak yazmaktadır. Oysa ki, TDK'nin belirttiği gibi bu ikileme ayrı yazılmalıdır.

Yanlış yazım: Sağsalim eve vardık.

Doğru yazım: Sağ salim eve vardık.

TDK'ye Göre Sağ Salim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "sağ salim" ikilemesi ayrı yazılır. Bu ikilemeyi oluşturan "sağ" ve "salim" kelimeleri bir araya gelerek "hiçbir zarar görmeden, eksiksiz ve güvenli bir şekilde" anlamını kazanır. Ancak kelimeler anlamını koruduğu için bitişik yazılmaları dilbilgisi açısından hatalıdır.

İkilemelerin yanlış yazımı özellikle resmi yazışmalarda ve akademik metinlerde ciddi sonuçlar doğurabilir. "Sağ salim" kelimesinin doğru ve yanlış kullanımının örnekleri şu şekilde verilebilir;

Yanlış kullanım: Yağmurdan sonra yollar tehlikeliydi ama sağsalim vardık.

Doğru kullanım: Yağmurdan sonra yollar tehlikeliydi ama sağ salim vardık.

Özetle "sağ salim" gibi ikilemelerin yazımı konusunda dikkatli olunmalı ve TDK'nin belirlediği kurallar esas alınarak bu ikileme ayrı yazılmalıdır.