Sagalassos Antik Kenti Nerede? Sagalassos Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Sagalassos antik kentinin ve bu kentin inşasının hangi medeniyete ait olduğu, çeşitli arkeolojik ve keşifsel çalışmalar sonucunda ortaya konmuştur. Buna bağlı olarak ise sagalassos antik kenti ne zaman inşa edildi gibi sorular da yine araştırmalara bağlı olarak açığa kavuşmuştur. Dilerseniz, antik döneme tarihlenen ve gerek doğal gerek ise mimari güzellikleriyle turistleri ve gezginleri büyüleyen Sagalassos antik kentine nasıl gidilir, birlikte inceleyelim…

Sagalassos Antik Kenti Nerede?

Sagalassos Antik Kenti; Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Burdur kentinin, Ağlasun ilçesi sınırları içerisinde konumlanmaktadır. Antalya-Burdur karayolunun 14. kilometresinden sonra kopmakta olan karayolu ile 20 kilometre sonra Toroslar'ın 1500 ila 1700 metre yüksekliğinde bulunur. Doğu Akdeniz Bölgesi'nin en mühim antik kentlerinden biri olan Sagalassos antik şehri, antik dönemde Pisidya olarak adlandırılan coğrafyanın, Roma İmparatorluğu dönemindeki en ciddi ve mühim kentlerinden olmuştur.

Sagalassos Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Roma hamamı, aşağı ve yukarı agoralar, Antonian Pius Tapınakları ile Apollon Klarios Tapınakları, Macellum, Sütunlu Cadde, Tiyatro ve Kent Villası gibi alanları içinde barındırmakta olan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilmiş olan Sagalassos Antik Kenti'ne gitmek isteyen gezginler, turistler, öğrenciler ve tarih sever vatandaşlar; hem kendi özel araçları ile hem de toplu taşıma vasıtaları ile ulaşabilmektedir. Öncelikle Burdur'a ulaşılmalı ve ardından Ağlasun'a hareket edecek olan dolmuşlara binilmelidir. Özel aracı olmayan vatandaşlar için en uygun ulaşım yolu; Burdur otogarından her saat başı kalkmakta olan ve saat 07:30 ile 18:30 aralarında hareket eden minibüsler sayesinde olmaktadır.

Sagalassos Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

İçerisinde barındırmış olduğu mimari yapıların büyük bir çoğunluğunu Roma döneminde elde etmiş olan Sagalassos antik kentine giriş ücreti 2023 itibarıyla 75 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca Müzekart sahipleri de, kartlarını bu örenyerinde kullanabilmektedir. Ağlasun'da yer alan Sagalassos antik kentine sabah 08:00 ile akşam 19:30 saatleri arasında ziyaret gerçekleştirilebilmektedir.