Sağduyu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Sağ Duyu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilde doğru kullanım yalnızca anlamı bilmekle sınırlı değildir; yazım kurallarına uygunluk da en az anlam kadar önemlidir. Bu yüzden birleşik kelimeler söz konusu olduğunda, yazım şekli genellikle anlam bütünlüğüne ve kalıplaşmış yapıya göre belirlenir. "Sağduyu" kelimesi de bu noktada özel ve farklı bir yere sahiptir. Sağduyu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce bu kelimeyi de buna göre değerlendirmemiz gerektiğini bilerek yola çıkmalıyız.

Sağduyu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre, "sağduyu" kelimesi bitişik yazılır. Çünkü bu kelime, "sağ" (doğru, mantıklı) ve "duyu" (algı, anlayış) kelimelerinin birleşerek yeni ve özel bir anlam oluşturduğu birleşik bir kelimedir. Bu yeni anlam, kelimenin ayrı yazılmasını anlamsal olarak desteklemez.

Doğru Yazım: sağduyu

Yanlış Yazım: sağ duyu

TDK'ye Göre Sağ Duyu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı birleşik kelimeler, zamanla kalıplaşarak bitişik yazılır. "Sağduyu" da bu kelimelerden biridir. Kelimenin anlamı, "sağ" ve "duyu" kelimelerinin birleşiminden farklı bir kavramı ifade ettiği için bitişik yazılması gerekmektedir.