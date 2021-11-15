Günlük hayat içerisinde dışarıdan ve çevremizden duyduğumuz pek ok farklı kelimeler vardır. Bu kelimelerin anlamları ve doğru kullanımları ise kişiler tarafından merak konusudur. Anlamı merak edilen kelimelerden biri ise sağlam kelimesidir. Sağlam kelimesi somut durumları tanımlamak için kullanılırken aynı zamanda soyut durumları da nitelemek için kullanılır. Peki Sağlam eş anlamlısı nedir? Sağlam kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kullanılabilir. İşte konuyla ilgili merak edilen her şey.

Sağlam kelimesinin anlamı

Sağlam kelimesi Türkçede sıfat olarak kullanılır. Türk Dil Kurumu'na göre iki anlamı bulunur. Bunlardan biri kolay bozulmayan, uzun süre dayanıklı olan, kırılmayan maddeler. Bir diğeri ise zarar görmemiş durumda olandır. Sağlam kelimesi cümle içerisinde hem somut hem de soyut durumları nitelemek için tercih edilebilir.

Sağlam kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bazı kelimelerin eş anlamlı kelime sayısı fazladır. Sağlam kelimesi de bunlardan biridir. Yazılışları farklı olsa dahi aynı anlamları karşılayan bu eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Yıkılmaz, bozulmamış, muhakkak, sıhhatli, dayanıklı, stabil, güvenilir. Türkçede yer alan bu eş anlamlı kelimeler, dilin zenginliğinin resmiyetidir. Kişiler de cümlelerinde bu eş anlamlı kelimeleri kullanarak kelime dağarcıklarının zenginliklerini gösterebilir. Sağlam kelimesinin eş anlamlısı ile güçlü ve dayanıklı bir insanı tanımlayabileceğiniz gibi, kırılmamış ya da bozulmamış bir maddeyi de tanımlayabilirsiniz.

Sağlam kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yaşadıkları karşısında dimdik sağlam durmayı başardı.

Aldığı koltuklar salam olmadığı için kısa sürede kırıldı.

Ne kadar sağlam durmaya çalışsa da yorgunluktan ayakta durmakta zorlanıyordu.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Sağlam kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım