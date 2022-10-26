Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Buhara’da mezuniyet coşkusu!

Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev de, son yıllarda ülkede tıp eğitiminin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 2017'de binin üzerinden olan enstitü öğrencisi sayısının günümüzde 8 bine, yabancı öğrenci sayısının da 12'den 1200'e ulaştığını aktardı.

SBÜ'nün Buhara'da Tıp Fakültesi açmasını tarihi bir vaka olarak nitelendiren Teşayev, günümüzde bu fakültede eğitim alan 550 öğrencinin hem SBÜ, hem de Buhara Tıp Enstitüsü diplomalarını alacaklarını dile getirdi.

"ATA TOPRAKLARINDA BİLİM DÜNYASINA HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ"

İbni Sina Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu ise 2019'da eğitim faaliyetlerine başlayan SBÜ'ye bağlı İbni Sina Tıp Fakültesine 54, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ise 75 öğrencinin kabul edilmesiyle, Tıp Fakültesinde 260, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda da 296 olmak üzere 556 öğrencinin Türkçe ve Özbekçe dillerinde eğitim gördüğünü aktardı.

Burada eğitim alacak öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayan Feyzioğlu, "Ata topraklarda bilim dünyasına hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz." diye konuştu.

Törene katılanlar ayrıca İbni Sina'nın heykeline çelenk bıraktı. Daha sonra beyaz önlüklerini giyen yeni öğrenciler, İbni Sina heykelinin önünde yemin etti.