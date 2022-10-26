Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Buhara’da mezuniyet coşkusu!

Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü iş birliği ile kurulan fakülte ve meslek yüksekokulunun öğrencilerinin katıldığı törende konuşan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tıbbın babası İbni Sina'nın memleketinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu, birkaç yıl önce iki ülke cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Şevket Mirziyoyev'in destek ve himayelerinde SBÜ ile Buhara Tıp Enstitüsü iş birliğinin sonuç vermeye başladığını belirtti.
İbni Sina Tıp Fakültesi ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören gençlerin gelecekte Özbekistan'ın sağlık sistemine çok büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren Erdöl, üniversiteyi kazanan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar da bugün Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin geldiği noktayı birlikte yaşadıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanlarımız arasındaki ilişkilerin, birbirlerine karşı duydukları güven ve sevginin bütün ilişkilerimizin her bir alanlarına yansıdığını görmekten mutlu oluyoruz." dedi.
Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Teşayev de, son yıllarda ülkede tıp eğitiminin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 2017'de binin üzerinden olan enstitü öğrencisi sayısının günümüzde 8 bine, yabancı öğrenci sayısının da 12'den 1200'e ulaştığını aktardı.
SBÜ'nün Buhara'da Tıp Fakültesi açmasını tarihi bir vaka olarak nitelendiren Teşayev, günümüzde bu fakültede eğitim alan 550 öğrencinin hem SBÜ, hem de Buhara Tıp Enstitüsü diplomalarını alacaklarını dile getirdi.
"ATA TOPRAKLARINDA BİLİM DÜNYASINA HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ"
İbni Sina Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu ise 2019'da eğitim faaliyetlerine başlayan SBÜ'ye bağlı İbni Sina Tıp Fakültesine 54, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna ise 75 öğrencinin kabul edilmesiyle, Tıp Fakültesinde 260, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda da 296 olmak üzere 556 öğrencinin Türkçe ve Özbekçe dillerinde eğitim gördüğünü aktardı.
Burada eğitim alacak öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayan Feyzioğlu, "Ata topraklarda bilim dünyasına hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz." diye konuştu.
Törene katılanlar ayrıca İbni Sina'nın heykeline çelenk bıraktı. Daha sonra beyaz önlüklerini giyen yeni öğrenciler, İbni Sina heykelinin önünde yemin etti.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK MEZUNLARINI VERDİ
Daha sonra Buhara'daki Gençler Merkezi'nde İbni Sina Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Tören katılımcıları, mezunları kutlayarak, bundan sonraki çalışmalara başarılar diledi. Törende diplomalarını teslim alan öğrenciler, Erdöl, Teşayev ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
Törenin ardından Özbek yetkililer Erdöl'e geleneksel Özbek kıyafeti olan "çapan" hediye etti.
İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü ve SBÜ iş birliğinde 2019'da Buhara'da kuruldu.