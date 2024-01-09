Gerçekleştirilen denetimlerin ardından, MOHME tarafından tüm sağlık bölümleri akredite edilen Yakın Doğu Üniversitesi, bakanlığın yayınladığı raporda, sağlık eğitimi için önerilen üniversiteler arasında yer aldı.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, YDÜ'nün Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun tüm bölümleri ile İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı tarafından akredite edilmesinin, taşıdıkları uluslararası üniversite kimliğinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Fakültelerimizin, farklı ülkelerin kurumlarından aldıkları akreditasyonlar taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Tüm akademik ve idari kadrolarımıza; özveri, disiplin ve kararlılıkla sürdürdükleri çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

YDÜ'de geleceğin doktorları, diş hekimleri, eczacıları ve sağlık profesyonellerinin çok kültürlü bir ortamda eğitim aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise "Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında mesleklerini icra etmeye devam ediyor. İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nın sağlık alanındaki tüm fakülte ve yüksekokullarımızı akredite etmesi de bu yetkinliğimizin bir göstergesi" diye konuştu.