Sağlık eş anlamlısı nedir? Sağlık kelimesinin eş anlamlısı

Son zamanlarda karşımıza çıkan küresel sağlık sorunları nedeniyle artık sağlık kelimesin neredeyse her gün kullanmaktayız. Durum böyle olunca sağlık kelimesinin anlam ilişkileri de ilgi çekici hale geliyor. Bununla birlikte sağlık sözcüğü anlam açısından da zengindir. Bu kelimenin ifade ettiği anlamlar birbirine benzese de mantık olarak birbirinden farklı anlamlar ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak sağlık sözcüğüne benzer ve eş anlamlı birçok kelime kullanılabilmektedir.

SAĞLIK KELİMESİNİN ANLAMI

Sağlık hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir. Bu yüzden insanlar sağlık kelimesini ister istemez her gün kullanabilmektedir. Peki, sağlık kelimesinin anlamını tam olarak biliyor muyuz? Sağlık, vücudun her bir parçasının esnek olması ve zinde kalması demektir. Bununla birlikte eskiden sağlık kelimesi yerine afiyet gibi kelimeler kullanılmaktaydı. Bu bağlamda sağlık eş anlamlısı olarak afiyet kelimesini gösterebiliriz.

SAĞLIĞIN EŞ ANLAMLISI

Mutlu ve rahat bir yaşam geçirebilmek için sağlık ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle birçok kez kullandığımız bu kelimenin eş anlamlıları da oldukça fazladır. Bu kelimenin eş anlamlıları genelde eskiden daha sık kullanılsa da günümüzde de kullanılmaktadır. Bu kelimelere birkaç örnek verecek olursak afiyet ve sıhhat bunlara en büyük örnek olacaktır. Bu kelimeleri daha iyi anlamak için şu örnekleri gösterebiliriz:

Sağlığımızı kaybetmemek için dengeli beslenmeliyiz.

Bir adım geriye çekilir, iç rahatlığıyla koltuktan kalkan müşteriye sıhhatler olsun, derdi.

"Allah daha ziyade afiyet versin." - N. Cumalı

SAĞLIK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Hasta olmama durumu olarak tabir edilen sağlık kelimesi, diğer kelimelerle anlam bakımından oldukça ilgilidir. Özellikle sağlık kelimesi ve eş anlamlılarıyla ilgili birçok atasözü ve deyim bulunmaktadır. Bu deyimlere en büyük örnek 'afiyet olsun' deyimidir. Bunlara ek olarak sağlık kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeleri sizin için derledik: