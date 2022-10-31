Sağlık ile İlgili Atasözleri- Sağlıkla İlgili Deyimler, Özdeyişler, Atasözleri ve Anlamları

Sağlık, bireyin kaliteli yaşaması için oldukça önemlidir. Sağlık ile ilgili atasözleri de toplumumuzda sağlığın her şeyden önemli olduğunu göstermiştir. Sağlık ile ilgili sıklıkla dilimize dolanan atasözleri anlamları da merak edilmiştir. Geçmişten bu yana değerini yitirmeyen, atalarımızın da kulağımıza küpe olması için yer verdiği bu sözler, son derece değerlidir. Sağlıkla ilgili atasözleri yanında deyimler ve özdeyişler de çoğu zaman duyduğumuz sözlerdir. Sağlık temalı bu tür sözler kimi zaman daha önce duymadığımız atasözleri ve deyimleri de içermiştir. Sağlık ile ilgili atasözleri ve anlamlarına yazımızın devamında yer verdik.

Sağlık ile İlgili Atasözleri

Sağlık toplumumuz için oldukça önemlidir. Bunu da çoğu zaman dilimize dolanan sözlerle de ifade ederiz. Sağlık ile ilgili atasözleri de günlük hayatta çok defa yer verdiğimiz ve kimi zaman anlamını bilmediğimiz sözlerdir. Geçmişte atalarımızın söylediği, günümüze kadar ulaşan bu sözlerin büyük değeri vardır. Sağlık ile ilgili atasözleri ve anlamları şu şekildedir;

Güneş girmeyen eve doktor girer. (Bu atasözünde güneşin insan sağlığına ne derece faydalı olduğu dile getirilmiştir.)

Sen sağ ben selamet. (Bu atasözünde insanın öncelikle yaşadığına ve sonra da sağlıklı bir bedene sahip olduğuna şükretmelidir.)

Ağacı kurt, insanı dert öldürür. (Bu atasözü dert ve tasanın insana, tıpkı kurdun ağacı içten öldürmesi gibi zarar verdiğini anlatmıştır.)

Can boğazdan gelir. (Bu atasözünde insanın en önemli kaynağı olan beslenmenin can sağlığı açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır.)

Hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez. (İnsanlar sağlığının değerini hasta olduğu zaman anlar. Bu atasözü de sağlığın öneminden bahseder.)

Ak gün ağartır, kara gün karartır. (Mutlu bir yaşam insanı dinç ve sağlıklı yapar. Bunun aksine üzüntülü yaşayış kişiyi yıpratır.)

Sağlıkla İlgili Deyimler

Sağlıkla ilgili deyimler, gündelik yaşantımızda da dilimize dolanmıştır. Sağlığımıza olan önemi vurgulamak için bu deyimleri sık sık duymuşuzdur. Sağlıkla ilgili deyimler şu şekildedir;

Eski sağlığına kavuşmak

Sağlığı sıhhati yerinde

Sağlık olsun

Ayağına sağlık

Her işin başı sağlık

Sağlıkla İlgili Özdeyişler

Sağlıkla ilgili özdeyişler de çok sık olmasa da karşılaştığımız sözlerdir. Toplumumuzda geçmişten bu yana sağlığın önemi vurgulanmış, her işin başı sağlık deyimiyle değeri çok sık ele alınmıştır. Kimi ünlü kişilerin sağlık ile ilgili yer verdiği özdeyişler ise şu şekildedir;

İyi bir sağlık varlıklı olmaktan değerlidir.

Hasta olmayan, sağlığın kıymetini bilmez.

Sağlıklı bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Sağlık bir beden işi değil, bir kafa işidir.