Sağlık neferleri Bezmiâlem’de yetişiyor

Türkiye'nin sağlık alanında öncü üniversitelerinden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, uluslararası kurumlarla yaptığı stratejik iş birlikleri ile çağın son gelişmelerini yakından takip eden uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştiriyor. Kaliteli bir sağlık eğitimi ve yurt dışında staj yapma imkânı sunan üniversite, birçok bölümde almaya hak kazandığı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosuyla öğrencilerinin uluslararası alanda diplomalarının tanınmasında kolaylık sağlıyor. İki asırlık birikimi, güçlü akademik kadrosu ve vakıf kültürüyle eğitimde fark yaratmaya devam eden Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, uluslararası kurumlarla yaptığı stratejik iş birlikleri ile tercih yapacak öğrencilerin dikkatini çekiyor. Kökleri 1845 yılında Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulan Gureba-i Müslimin Hastanesi'ne dayanan üniversite, bilgi düzeyi yüksek, araştırma ve uygulamalarında ileri teknoloji ve bilişimi etkin şekilde kullanan, erdemleri karakter haline getirmiş, akademik ve liderlik özelliklerine sahip nitelikli sağlık çalışanları yetiştiriyor. İstanbul'da 4 yerleşkesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 lisans bölümü, 14 ön lisans programı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca üniversite bünyesinde gerek yükseklisans ve doktora tezlerini gerekse ileri bilimsel ve akademik çalışmaları gerçekleştirebilmesi için 3 Enstitü ve 5 Araştırma Merkezi bulunuyor. Bunlar: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gastroenteroloji Enstitüsü, Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (YABBE), Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (FİTOMER), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLMER), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAMER).Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, dünya çapındaki 55 ülkede 130 üniversite ile stratejik iş birliği yaparak sağlık alanında küresel üniversite konumunda. ABD'nin sağlık ve eğitim alanında lider üniversitelerinden Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 10 yıldır devam eden iş birliğine son iki yıldır hemşirelik alanında iş birliği de eklenmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde, Tıp Fakültemizin eğitim müfredatında yer alan özellikli dersler, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen seçkin öğretim üyeleri tarafından veriliyor. "Bilimsel Araştırmalar" başlıklı sunumlarını başarıyla tamamlayan tıp fakültesi öğrencilerinden sıralamaya girenler 1 ay süreyle Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde staj yapma imkânı elde ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi School of Nursing ile eğitim ve staj iş birliği sayesinde Hemşirelik Bölümü öğrencileri de bu kapsamda staj yapma imkânına sahip.Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunu kullanmaya hak kazanmasıyla öne çıkıyor. TYÇ logosunun mezuniyet belgelerinde yer alması mezunlara öğrencilere uluslararası alanda önemli avantajlar sağlayarak mezunların uluslararası alanda kolaylıkla istihdam edilmelerinin önünü açıyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logosunu da kullanma hakkında sahip.