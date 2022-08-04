Sağlıklı bir gelecek için AFSÜ

Türkiye'nin sağlık temalı üç üniversitesinden biri olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) huzurlu, güvenli ve düşük maliyetli bir şehir olan Afyonkarahisar'ın üniversite eğitimi için sunduğu elverişli koşulların da etkisiyle her sene binlerce öğrencinin tercih ettiği bir kurum oldu. Güçlü akademik personel yapısı, 2018'den bu yana ortaya koyduğu başarılı gelişim grafiği ve imza attığı stratejik projelerle adını duyuran bir üniversite olma yolunda ilerleyen AFSÜ, her biri alanında başarılı akademisyenleri ve kontenjanları yüzde 100 dolan bir üniversite olarak kariyer hedefi için sağlık sektörünü belirleyenlere cazip seçenekler sunuyor.AFSÜ'nün 4 fakültesindeki 9 lisans, 3 sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundaki 22 önlisans ve lisansüstü eğitim enstitüsündeki 3 doktora ve 11 yüksek lisans programında yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görüyor. Üniversitenin kadrosunda 43'ü profesör, 48'i doçent, 158'i doktor öğretim üyesi, 86'sı öğretim görevlisi ve 235'i araştırma görevlisi olmak üzere toplam 570 akademisyen bulunuyor. Teorik ve uygulamalı eğitim ile mesleki yaşam deneyimini bir arada sunan AFSÜ, öğrencilerini iş hayatına tam donanımlı hazırlıyor.AFSÜ Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, termal tedavi ve rehabilitasyon havuzları bulunuyor. Bölgede, yüzyıllardır geleneksel olarak uygulanan kaplıca tedavileri, alanında uzman akademisyenler, fizyoterapistler ve fizik tedavi teknikerleri eşliğinde bilimsel olarak uygulanarak felçli hastalar, ortopedik ameliyat geçirmiş hastalar ve yoğun rehabilitasyon gerektiren hastalar termal suların tedavi edici etkilerinden yararlanıyor.