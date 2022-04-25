Sağol Nasıl Yazılır? TDK Sağ Ol Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Özellikle gün içerisinde sıklıkla kullandığımız kelimelerin yazımlarını bilmemek hoş bir durum değildir. Sağ ol kelimesi de çok sık bir şekilde hatalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki internette 'sağol nasıl yazılır tdk' gibi kelimenin doğru yazımının ne olduğunun aratıldığı görülmektedir. Sağ ol veya sağol olarak iki farklı şekilde karşımıza çıkan kelimenin doğru yazımı nedir? Sağ ol ayrı mı birleşik mi yazılmalı? İşte, sağ ol kelimesinin kullanımı ile ilgili tüm doğrular...

Sağol Nasıl Yazılır?

Sağol kelimesi genellikle yanlış da yazılır ve her iki yazım şekli de doğru zannedilir. Ancak sağ ol kelimesinin tek bir doğru yazımı vardır. TDK'ya göre kelimenin doğru yazımı 'sağ ol' şeklinde ayrı olarak yazılmasıdır. Kelimenin 'sağol' ya da 'sağolun' şeklindeki yazımı hatalıdır.

Başınız Sağolsun Nasıl Yazılır?

Cenazelerde taziye bildirmek için kullanılan bir söz olan başınız sağolsun kelimesinin nasıl yazıldığı da tartışılmaktadır. Sağ ol kelimesi ayrı yazıldığından 'başınız sağ olsun' kelimesi de ayrı olarak yazılmalıdır.

Sağ Ol Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

Benim yanımda olduğun için sağ ol.(Doğru)

Bana bugün çok yardım ettiğin için sağol.(Yanlış)

Başınız sağ olsun. (Doğru)

Başınız sağolsun.(Yanlış)

Sağ Ol TSK Doğru Yazımı