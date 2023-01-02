Sagu Nedir? Türk Edebiyatındaki Sagu Örnekleri ve Özellikleri Neler, Divan ve Halk Edebiyatındaki Karşılığı Ne?

Sagu nedir sorusu, başta ortaöğretim öğrencileri olmak üzere birçoğu tarafından merak edilir. Sagu ne demek diyenler için bu, İslamiyetten önceki Türklerin sevdikleri insanın ölümünden sonra yaktıkları ağıt anlamına gelir. Şiir türlerine ilgi duyan kişiler, edebiyatta sagu örnekleri ve halk edebiyatındaki karşılığı ne diye sorar. Şiirin yapısını anlamak için sagu uyak düzeni nasıl bilmek gerekir. Yuğ isimli cenaze törenlerinde yakılan bir ağıt olan sagunun özellikleri arasında neler bulunur?

Sagu Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

İslamiyet öncesinde eski Türkler, insanlar tarafından sevilen, sayılan ve ölümüne herkesin üzüldüğü kahramanlar ve devlet adamlarının ardından ağıtlar yakmışlardır. Bu sözlü ürünler, yuğ adı verilen törenlerde ölen kişinin ardından okunmuştur. Bir ağıt türü olan sagu, kişinin yaşarken yaptığı güzel işlerden, onun yiğitliğinden, iyiliğinden, yardımlarından, çok sevildiğinden ve ölümü ile birlikte birçok insanı etkilediğinden bahsedilir. Destan ile oldukça benzer özelliklere sahip sagular, olağanüstü tasvirleri de içinde barındırır. Doğa ve Türklerin o zamanki yaşam tarzı, geniş kapsamlı olarak tasvir edilir.

Sagu şiir türünün en önemli özelliklerinden biri, 7'li hece ölçüsü ile yazılmasıdır.

Uyak düzeni ise aaab şeklinde oluşur.

Sagu nazım birimi dörtlüktür.

Eski Türkler saguyu, koşuklar ile benzer şekilde kopuz çalarak söylemişlerdir.

Sanat yapma amacıyla süslü ve ağdalı bir dille değil, daha içten ve sanat kaygısından uzak bir dille söylenmiştir.

Yazılı değil, sözlü edebiyat dönemine ait şiir türleridir.

Divan edebiyatındaki karşılığına mersiye, Halk edebiyatındaki karşılığı ise ağıttır.

Sagu türünün en önemli örneği, "Alp Er Tunga" sagusudur.

Sagu Örnekleri Neler?

Bilinen en ünlü sagu örneği, kahramanlığı ile ünlü bir Türk hakanı olan Alp Er Tunga için söylenen "Alp Er Tunga" sagusudur.

Alp Er Tunga öldü mü?

Kötü dünya kaldı mı?

Zaman öcünü aldı mı?

Şimdi yürek yırtılır.

Zaman fırsat gözetti

Gizli tuzak uzattı

Beyler beyini azıttı

Kaçsa nasıl kurtulur?

Adeti böyle işte

Bunda başka sebep yok

Felek ok atıp vursa

Dağlar başı kertilir.

Beyler atlarını yoruyor

Kaygı onları zayıflatıyor

Benizleri yüzleri sararıp

Safran sürülmüş gibi oluyor

Erler kurtlar gibi uluşup

Bağırıp yakalarını yırtıyor

Kısık seslerle haykırıyor

Gözleri yaşla örtülünceye kadar ağlıyorlar.

Gönlüm içten yandı

Kaybolmuş yarayı kaktı

Geçmiş günleri aradım

Geceler günler geçse o yine aranır.