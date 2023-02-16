Şahika Ne Demek? Şahika Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

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Şahika Ne Demek

Şahika, Arapça kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelime zaman içerisinde Türkçeye geçmiş ve özellikle kız ismi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Şahika kelimesi, bir yükseltinin en yüksek noktasını ifade etmek için kullanılır. Şahika, "doruk, zirve, en tepedeki zirve noktası" anlamına gelir. Bunun yanında söz konusu kelimenin "en üst derece" anlamı da vardır. Anlam açısından herhangi bir olumsuz karşılığı olmayan bu ismi çocuklarınıza koyabilirsiniz.

Şahika ismi Arapça olduğundan insanların aklına bu ismin Kuran'da geçip geçmediği gelir. Her ne kadar Arapça bir kelime olsa da şahika Kuran'da geçen bir kelime değildir. Tabi bu ismin Kuran'da geçmemesi, bunu çocuklarınıza koyamayacağınız anlamına gelmez.

Müstesna-İ Şahika Ne Demek?

Şahika kelimesinin müstesna-i şahika şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. Bu kelime genellikle karşı tarafa iltifat ve güzel söz niteliğinde kullanılır. Müstesna-i şahika, "eşi benzeri bulunmayan, eşsiz" anlamına gelir. Aşkla ilgili hazır mesaj kalıpları ve aşk mektuplarında bu kalıp ile karşılaşabilirsiniz. Örnek cümleler için bu tür kaynakları inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek cümleler de fikir edinmenizi sağlayacaktır.