Şahin Bey Hangi Cephede Savaşmıştır? Şahin Bey Kimdir, Kurtuluş Savaşı’nda Nerede Mücadele Etmiştir?

Kurtuluş Savaşı kahramanları, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda evlerini, ailelerini, işlerini terk ederek vatanları için mücadele etmeleriyle de hatırlanır. Onların azmi, inancı ve kararlılığı, Türk milletinin var olma mücadelesinin bir simgesi olmuştur. Şahin Bey kimdir ve Kurtuluş Savaşı'nda nerede mücadele etmiştir şeklindeki konular cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi gibi evrensel değerleri ortaya çıkartmaktadır.

Şahin Bey Kimdir, Kurtuluş Savaşı'nda Nerede Mücadele Etmiştir?

1899 yılında Yemen'e asker olarak gönderilen Şahin Bey, burada başçavuşluk pozisyonuna yükseldi. 1911'de Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katıldı ve ardından Balkan Savaşları'nda Çatalca cephesinde görev aldı.

I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya ve Sina cephelerinde önemli görevler üstlendi. Buradaki başarıları sayesinde Mülazım-ı sani rütbesine terfi etti. Ancak 1918'de İngiliz güçlerine esir düştü. 1919 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması ile serbest bırakıldıktan sonra Harbiye Nezareti tarafından Birecik Askerlik Şubesi Başkanlığı'na atandı.

Ancak bu göreve gitmeden önce Antep Heyet-i Merkeziyesi'ne başvurdu ve heyet tarafından Kilis-Antep yolu Kuva-yi Milliye komutanlığına atanarak yeni bir göreve başladı.