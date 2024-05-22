Şahıs Eş Anlamlısı Nedir? Şahıs Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir adem tanımı olan şahıs; tekil olarak anlam kazanmıştır. Türkçe dili içerisinde yer alan kelimelerden biri olan şahıs sözcüğü; Türkçe diline, Arapça'dan geçmiştir ve günümüzde halen yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Şahıs kelimesinin eş anlamı olan sözcük, pek çok kelimede görüldüğü üzere birden fazladır ve cümle içinde kullanımı herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Şahıs eş anlamlısı ile birlikte ifade edilmek istenen kelime anlamı en doğru biçimde hem yazı hem de konuşma diline aktarılabilmektedir.

Şahıs Eş Anlamlısı

Şahıs; bir bireyin kendisi için genel ifade biçimi olarak dilimiz içerisinde bulunan kelimedir. Şahıs kelimesinin birden fazla benzer anlamı bulunmaktadır. Bunlar ise; zat, insan ve kişi kelimeleridir. Tüm bunların yanında, şahıs kelimesinin en doğru sayılan ve en benzeri olan sözcük; ''kişi'' sözcüğüdür. Kısacası, şahıs kelimesinin eş anlamlısı kişi sözcüğüdür. Şahıs kelimesi yaygın olarak bir kimse için kullanılmaktadır ve genelde kamu kurum ve kuruluşlarında tercih edilmektedir. Şahıs kelimesini eş anlamlısı olan kişi sözcüğü ise, sosyal yaşamın her alanında kullanımı tercih edilen bir kelime olarak bilinmektedir.

Şahıs Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Şahıs kelimesinin eş anlamı olan sözcük, kişi sözcüğüdür. Bu tanım; Türk Dil Kurumu tarafından da sabit kılınmıştır. Şahıs ve kişi kelimeleri aynı anlamı taşımaktadır ve aralarındaki tek fark yazılış biçimleridir. Bu sebeple, bir kimseyi ifade etmek ve tanımlamak için hem şahıs hem de kişi kelimelerinin kullanımı ve yazımı doğru olacaktır.

Şahıs Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Şahıs kelimesinin eş anlamlısı olan kişi sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verilebilmektedir;

-Geçen gün bana tarif ettiğin kişiyi, bizim sokakta gördüm.