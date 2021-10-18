Şahıs zamiri nedir? Şahıs zamiri ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Bazen cümlelerde varlıkların isimlerini değil de onların yerine geçen bazı kelimeleri kullanırız. Bu kelimelere zamir denir. Zamirler isim değildir fakat ücmleler içerisinde ismin yerine, isimmişçesine kullanılırlar. Bu yazımızda, toplamda yedi çeşidi olan zamirlerden Şahıs Zamirini inceledik. Şahıs zamiri konu anlatımı ve şahıs zamiri örnekleri aşağıdaki yazıda yer almaktadır.

ŞAHIS ZAMİRİ NEDİR?

Şahıs adlarının yerine geçen ve "ben", "sen", "o", "biz", "siz", "onlar" kelimeleriyle ifade edilen zamirler şahıs zamiri olarak adlandırılmaktadır. Şahıs zamirleri yalnızca bir insandan bahsedildiğinde kullanılır. "o" ve "onlar" kelimelerinin kullanıldığı bir cümlede bahsedilen varlık eğer bir insan değilse oradaki, zamir çeşidi işaret zamiridir. Bu konu, şahıs zamirleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biridir çünkü aynı kelimeleri karşılamaları bakımından işaret zamirleriyle sıklıkla karıştırılabilmektedir. "Onlar benim değil" cümlesinde bahsedilen cansız bir nesnedir. Bu nedenle işaret zamiri kullanılarak oluşturulmuş bir cümledir. "Akşam onlar da bize gelecek" cümlesinde kullanılmış olan "onlar" sözcüğüyle bahsedilmek istenilen ise bir grup insandır. Bunu cümle içerisindeki anlama bakarak ayırt etmek mümkündür.

Bu zamir türü, şahısları karşılayan kelimelerin durum eklerini almasıyla da oluşturtulabilir. Cümle içinde verilmek istenilen anlama göre aldıkları ekler değişiklik göstermektedir. "Akşam geçerken seni de alırım" cümlesinde sen ikinci tekil şahsı ismin belirtme hal eki olan "-i"yi almıştır.

Aynı zamanda dönüşlülük zamiri de olan "kendi" sözcüğü de şahıs zamiridir. Çünkü bu kelime bir insanın yerine kullanılmakta ve anlam olarak bir insanı karşılamaktadır. "Bunu kendim yapabilirim" cümlesinde bahsedilmek istenen ben 1. Tekil şahsıdır. "Bunu ben yapabilirim" cümlesinde de görüldüğü gibi anlam olarak bütünüyle bir değişim olmamakta "kendi" ifadesi cümleye anlam bakımından bir pekiştirme katmaktadır.

Şahıs zamirleri cümle içerisinde iyelik ekleri alarak isim tamlaması olarak da yer alabilmektedir. "Benim gözlüğüm nerede?" cümlesinde "benim gözlüğüm" söz öbeği bir isim tamlamasıyken benim sözcüğüyse şahıs zamiridir. Yalnız iyelik eki alan şahıs zamirleri iyelik zamirleriyle karıştırılmamalıdır. çünkü iyelik ekleri şahıs bildiren "ben", "sen", "o", "biz", "siz", "onlar" kelimelerine eklendiklerinde yalnızca şahıs zamirlerini karşılamaktadırlar.

Sorularda dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de şahıs zamiri ve kişi zamiri söz öbeklerinin aynı zamir türünü karşılıyor olduğudur. Kişi zamiri ve şahıs zamiri aynı anlamda kullanılmaktadır. Eğer bir soru da kişi zamiri ifadesi geçiyorsa aynı zamanda şahıs zamirinden bahsediliyor demektir.

Şahıs zamirleri içeren cümleler incelendiğinde yukarıda anlatılan tüm bilgiler daha da pekişecektir.

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