Şahit Eş Anlamlısı – Şahit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Şahit kelimesi, herhangi bir olay ya da konuya şahitlik eden kişiyi ifade etmek için kullanılıyor. Hem hukuk alanında hem de günlük konuşmalarda şahit kelimesi çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle de Şahit kelimesinin yerine kullanılabilecek sözcükler, bir başka deyişle Şahit eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'nun Şahit kelimesi tanımı ve eş anlamlı kelimeler sözlüğüne göre, Şahit kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, pek sık kullanılan Şahit kelimesinin tanımı ve Şahit eş anlamlısı yer almaktadır.

ŞAHİT EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Şahit kelimesinin eş anlamlısı 'tanık' sözcüğüdür.

ŞAHİT NE DEMEK?

'Yaşanan herhangi bir olay karşısında o olayı gören ve duyan kişiler'e şahit denir.

HUKUK ALANINDAKİ TANIMI:

Tanık (şahit), dava konusu olay hakkında bilgi sahibi olduğu bilinen; ancak davaya taraf olmayan kişilerdir.

Tanıklık, bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği bilgi ve görgüyü adli merciler huzurunda anlatmasıdır.

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ŞAHİT TANIMI

Sözlükte "hazır bulunmak, haber vermek, bilmek, gözlemek, görmek" anlamlarındaki şehâdet kökünden türeyen şâhid, fıkıh terimi olarak bir olaya veya duruma tanık olan veya tanıklık eden kişiyi ifade eder.

Özellikle Allah hakları konusunda (takibi şikâyete bağlı olmayan hadler gibi konularda) bir davet olmaksızın şahitlik etmek hisbe şahitliği olarak isimlendirilir (hisbe ile şahitlik arasındaki benzerlik ve farklılıklar için bk. HİSBE). Şâhid (çoğulu şühûd), şehîd (çoğulu şühedâ') ve şehâdet kelimeleri Kur'ân-ı Kerîm'de sözlük ve terim anlamıyla "tanık" ve "tanıklık" mânasında geçtiği gibi bu kökten türeyen fiil kalıpları, ayrıca eşhâd, meşhûd ve meşhed isimleri kullanılmıştır. Kur'an'da 166 yerde geçen bu kelimelerin bir kısmında terim anlamı açıktır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, "şhd" md.). Liânla ilgili âyetlerde (en-Nûr 24/6, 8) liân yeminlerinden "şehâdât" diye söz edilmesi bazı âlimlerce burada şehadetin "yemin" anlamında kullanılmasıyla, diğer bazı âlimlerce liânın şahitlik hükmünü taşımasıyla açıklanmıştır. Hadislerde de şehadet kökünden türeyen kelimeler yaygın biçimde kullanılmış olup şahit kelimesinin terim anlamında geçtiği birçok hadis mevcuttur (Wensinck, el-Muʿcem, "şhd" md.).