Şahkulu İsyanı Nedenleri - Şahkulu Ayaklanması Ne Zaman ve Neden Çıktı, Hangi Devlet Etkili Oldu, Sonuçları Neler?

Şahkulu İsyanı, Osmanlı Devletinde çıkan ve ilk defa din içerisinde bir ayrılığa neden olan bir isyandır. Türkmen olan Şahkulu adlı kişi ve onun müridleri tarafından çıkarılan bu ayaklanma Osmanlı Devleti içerisine kısa sürede yayılmıştır. Döneminde Osmanlı Devletini oldukça zorlayan bir isyan olan Şahkulu isyanı hakkında bu yazımızda sizler için "Şahkulu İsyanı nedir?, Şahkulu İsyanı nedenleri nedir?, Şahkulu İsyanı sonuçları neler?" sorularının yanıtlarını derledik.

Şahkulu İsyanı Nedir?

Şahkulu İsyanı, Nisan 1511 tarihinde günümüz Antalyası ve çevresinde Şah İsmail'i kurtarıcı olarak kabul eden Şahkulu önderliğinde çıkmıştır. Kısa zamanda Anadolu'nun diğer illerine de yayılan isyan, Kızılbaşlar tarafından dönemin padişahı olan II. Bayezid yönetimde olan Osmanlı Devleti'ne karşı çıkarılmıştır. Ekonomik ve dini özellik taşıyan bir isyandır.

Şahkulu İsyanı Nedenleri

Şahkulu İsyanı genellikle dini nedenleri ollan bir isyan olarak karşımıza çıkar ve nedenleri şu şekildedir:

Şah İsmail'in gerçekleştirmiş olduğı Şii propagandası,

Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan otrite boşluğu,

Dönemin padişahı sultan II. Bayezid'in hastalığı nedeni ile Edirne ve İstanbul dışında bulunan vilayetlerle iyi ilgilenememesi,

Yönetimin daha çok vezirler, beylerbeyi ve sancakbeylerine kalması ve bunun sonucunda rüşvet, iltimas ve adaletsizliğin artması,

Şehzadeler arasında yaşanan taht kavgaları,

Şehzade Korkut'un Antalya sancakbeyliğinden Manisa sancakbeyliğine ataması sonucunda Antalya'da yaşanan başıboşluk durumu,

Türkmenlerin iskan politikasından rahatsızlık duyması,

Vergi sisteminde yaşanan adaletsizlikler

Tırmarları elinden alınan kişilerin isyana katılması.

Şahkulu İsyanı Sonuçları Neler?

Şahkulu İsyanının sonuçları şu şekildedir: