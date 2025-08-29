Sahte para kullanmak ve sahte para ticareti yapmak hukuki açıdan yaptırımları olan bir durumdur. Yanlışlıkla dahi olsa sahte para kullanmanın ciddi riskleri vardır. Bu nedenle dolar gibi sürekli akışta olan para birimlerini kullanırken dikkatli olmak son derece önemlidir. Sahte dolar nasıl anlaşılır, gerçek ve sahte dolar nasıl ayırt edilir sorularına yanıt aramak da sahteciliğe karşı atılabilecek önemli bir adımdır.

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

Sahte doları gerçeğinden ayırt etmenin pek çok püf noktası vardır. En pratik olan yöntem ise paranın dokusundaki farklılıktır. Gerçek dolar kağıdı özel bir pamuk-lif karışımından üretilir. Bu karışım normal kağıtlardan farklı bir dokuya sahiptir. Ayrıca gerçek doların baskı kalitesi oldukça nettir. Bulanık veya soluk bir görsele sahip dolarların sahte olma ihtimali oldukça yüksektir.

Bir diğer önemli nokta ise filigrandır. Özellikle büyük kupürlerde, başka portresinin yanında bulunan filigran dikkatle incelenmelidir. Bu filigran suya tutulduğunda görülebilir. Kontrol edilmesi gereken diğer unsur ise güvenlik şerididir. Işığa tutulduğunda net bir şekilde görülebilen şerit üzerindeki yazılar kupürlere göre farklılık gösterebilir.

Gerçek ve Sahte Dolar Nasıl Ayırt Edilir?

Gerçek doların üzerinde çıplak gözle bakıldığında zor görülen ve ancak büyüteçle bakıldığında okunabilen mikro yazılar bulunur. Sahte paralar da bu yazılar ya bulanık bir şekilde olur ya da hiç olmaz.

Dikkat edilmesi gereken diğer yöntem ise, mürekkebi kontrol etmektir. 10, 20, 50 ve 100 dolarlık banknotlarda köşedeki rakamlar ışık altında yeşilden bakıra doğru renk değiştirir. Bu özellik sahte paralarda bu kadar net değildir.

Son nokta ise seri numaralardır. Gerçek dolarda seri numaralar kusursuz bir şekilde basılmıştır. Sahte dolarlarda ise kayma veya renk farklılığı görülebilir.